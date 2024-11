GameSir è ormai un nome familiare per gli appassionati di gaming. Questa azienda si è guadagnata una solida reputazione grazie alla produzione di dispositivi di alta qualità, caratterizzati da funzionalità innovative e prezzi competitivi.

Oggi vi parliamo del GameSir Cyclone 2, un controller che si pone come evoluzione del suo predecessore, il Cyclone. Con una serie di miglioramenti e nuove funzionalità, il Cyclone 2 punta a diventare un punto di riferimento per i gamer che cercano un prodotto versatile e personalizzabile.

Nella confezione:

All’interno della confezione del Cyclone 2 troviamo tutto ciò che serve per iniziare a giocare. Oltre al controller stesso, c’è un dongle USB per la connessione wireless al PC. La versione da noi provata include anche una base di ricarica dal design moderno, che permette di ricaricare il controller tramite una porta USB frontale o USB-C.

In dotazione troviamo un cavo con connettori USB-A e USB-C per adattarsi a qualsiasi setup. Non mancano i manuali di istruzione e un adesivo GameSir, un tocco simpatico per gli amanti del gaming.

Design e specifiche tecniche:

Il Cyclone 2 si distingue immediatamente per il suo design ergonomico e moderno. La scocca bianca semitrasparente consente di intravedere le componenti interne, conferendo un look futuristico. Le impugnature presentano una texture ruvida per migliorare il grip durante le sessioni di gioco. Sul retro troviamo due tasti personalizzabili e i pin per la base di ricarica, mentre la parte superiore ospita una porta USB-C per il collegamento cablato.

Un aspetto interessante è la connettività Tri-mode, che permette tre modalità di utilizzo: Bluetooth, connessione cablata e dongle wireless. Questo lo rende compatibile con una vasta gamma di dispositivi, tra cui Nintendo Switch, Android, iOS, PC o Steam.

Tra le caratteristiche tecniche spiccano gli stick analogici GameSir con tecnologia Mag Race TMR, progettati per garantire una precisione estrema e resistere all’usura, eliminando il fastidioso problema del drift. Anche i pulsanti trigger sono degni di nota: offrono due modalità diverse, la Hall Effect analog per movimenti fluidi e la Micro Switch hair trigger per click rapidi e precisi, ideali per i giochi competitivi.

Il Cyclone 2 è inoltre dotato di un giroscopio a 6 assi che consente un controllo naturale e preciso nei giochi basati sui movimenti, e di una vibrazione HD per un feedback realistico e coinvolgente. Ogni dettaglio è pensato per migliorare l’esperienza di gioco.

App GameSir Connect:

Uno degli aspetti più interessanti del Cyclone 2 è la sua compatibilità con l’app GameSir Connect, che consente una personalizzazione completa del dispositivo. L’interfaccia dell’app è ben organizzata e intuitiva, offrendo un accesso rapido a tutte le impostazioni principali.

La personalizzazione delle luci è estremamente dettagliata. L’app offre quattro preset modificabili, con effetti come flow, rainbow, pulse e allarme. È possibile regolare la velocità e l’intensità delle luci, o spegnerle del tutto; Trigger: Il menu dedicato ai trigger consente di modificare ogni parametro, dalla curva di pressione alla zona anti-dead zone. Si possono scegliere impostazioni preimpostate o personalizzarle manualmente, garantendo un controllo totale;

Il menu dedicato ai trigger consente di modificare ogni parametro, dalla curva di pressione alla zona anti-dead zone. Si possono scegliere impostazioni preimpostate o personalizzarle manualmente, garantendo un controllo totale; Motion controller: Anche il giroscopio può essere calibrato secondo le preferenze dell’utente, con tre modalità di output per l’asse X e la possibilità di invertire gli assi X e Y.

Il menu degli stick offre una personalizzazione avanzata, con la possibilità di visualizzare in tempo reale le modifiche apportate e di regolare dead zone e anti-dead zone. Vibrazione: È possibile regolare l’intensità della vibrazione separatamente per il motore destro e sinistro, testandone l’efficacia direttamente dall’app.

Infine, l’app consente di aggiornare il firmware, resettare le impostazioni di default e avviare un test del dispositivo. La possibilità di adattare ogni parametro del Cyclone 2 lo rende un prodotto unico nel suo genere, adatto a soddisfare le esigenze di qualsiasi gamer.

Esperienza di utilizzo:

Il Cyclone 2 si comporta in modo eccellente durante il gaming. Gli stick analogici con tecnologia Mag Race TMR offrono una precisione incredibile, eliminando problemi comuni come il drift. Questa affidabilità è fondamentale per mantenere alte le prestazioni anche dopo lunghe sessioni di gioco.

I pulsanti trigger, con la possibilità di alternare tra modalità fluide e click rapidi, si adattano perfettamente a ogni tipo di gioco, dai titoli competitivi agli action game. Il giroscopio AST e la vibrazione HD aggiungono un livello di immersione superiore, mentre il design ergonomico assicura un comfort ottimale anche dopo ore di utilizzo.

Un punto di forza è la capacità di personalizzare ogni aspetto del controller tramite l’app GameSir Connect. Che si tratti di modificare le impostazioni degli stick, calibrare il giroscopio o regolare i trigger, il Cyclone 2 offre un’esperienza su misura per ogni giocatore.

Prezzi e conclusioni:

Il GameSir Cyclone 2 è disponibile a un prezzo di 59,99 euro nella versione standalone, mentre il bundle con la base di ricarica costa 65,99 euro. Considerando le sue funzionalità avanzate e la possibilità di personalizzazione totale, il rapporto qualità-prezzo è eccezionale.

Il Cyclone 2 è un controller che unisce design moderno, funzionalità avanzate e grande versatilità. Adatto a tutti i tipi di gamer, è particolarmente indicato per chi cerca un dispositivo altamente personalizzabile e compatibile con diverse piattaforme. Con un prezzo competitivo e caratteristiche di alto livello, questo prodotto si conferma come un dispositivo di punta nella sua categoria.