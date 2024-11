Il costruttore automobilistico BYD punta ad espandere sempre di più la propria presenza sul mercato con il lancio di nuovi modelli. Un esempio è proprio il nuovo SUV Denza N9. Un modello premium di grandi dimensioni che il costruttore cinese ha deciso di proporre sia in versione completamente elettrica che Plug-in.

Nel corso dei mesi scorsi abbiamo avuto l’opportunità di conoscere alcuni dettagli del design e di scoprire quelle che saranno le caratteristiche tecniche che andranno a contraddistinguerlo. Ora, finalmente, possiamo conoscere alcune caratteristiche che riguardano gli interni del SUV premium. Scopriamoli insieme nel corso di questo nuovo articolo dedicato all’azienda cinese BYD.

Denza N9: i dettagli sugli interni del veicolo

Denza N9 si presenta come un SUV con 3 file di sedili che riescono ad ospitare per bordo fino a 6 passeggeri offrendo un adeguato comfort a bordo. Le immagini dell’abitacolo ci consentono di vedere che il costruttore ha optato per la realizzazione di un ambiente del tutto minimal ma ben curato. Non mancano infatti elementi come lo schermo della strumentazione digitale da 13,2 pollici e l’ampio display touch da 17,3 pollici del sistema infotainment. Anche i passeggieri anteriori hanno a disposizione elementi di tecnologia come uno schermo da 12,3 pollici. Sul tunnel centrale, inoltre, spicca la presenza di due pad dedicati alla ricarica wireless, alcuni pulsanti fisici e un vano non visibile che può essere utilizzato per riporre oggetti.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la variante PHEV del Denza N9 dispone di tre motori elettrici per 925 CV e un motore turbo da 2 litri per 207 CV. Non manca un pacco batteria LFP da 47 kWh che consente di percorrere fino a 165 km (ciclo cinese CLTC). In merito alla velocità massima, viene dichiarata a 230 km/h. Non dimentichiamo che il costruttore ha deciso anche di proporre una versione completamente elettrica con un powertrain composto da 3 motori elettrici da 965 CV).