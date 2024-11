In occasione del Giubileo 2025, WindTre ha presentato una nuova promozione. Essa è davvero interessante poiché pensata appositamente per i turisti stranieri che visiteranno l’Italia. Le offerte, denominate Tourist Pass Jubilee Edition, rispondono alle esigenze dei viaggiatori. In quanto offrono piani specifici per il traffico dati e le chiamate internazionali. Entrambe le versioni hanno un costo di 14,99€ e garantiscono minuti illimitati per le chiamate nazionali. Oltre all’accesso alla rete 5G e una serie di minuti per comunicazioni internazionali verso 53 Paesi selezionati.

WindTre: tecnologia avanzata e trasparenza nelle tariffe

Le due opzioni si differenziano per il consumo. La prima, Tourist-PassJubilee EditionData, include 200GB di dati, con 19GB utilizzabili in roaming all’interno dell’Unione Europea, e 100 minuti per le chiamate verso l’estero. La seconda, Touris-PassJubilee-EditionCall, si concentra maggiormente sulle chiamate internazionali, offrendo 240 minuti e 80GB di dati. Entrambe le soluzioni sono valide per 30 giorni e non prevedono rinnovo automatico. Dopo il periodo di validità, la SIM resta attiva con un piano base preimpostato.

Queste promozioni godono quindi della rete 5G di WindTre, che offre una copertura totale e una velocità di connessione fino a 2Gbps. La rete rappresenta un elemento chiave per garantire un’esperienza affidabile, soprattutto in occasione di un evento molto mondiale come il Giubileo. Ad ogni modo, la velocità effettiva può variare a seconda del dispositivo e della posizione geografica.

Il costo iniziale per accedere a queste offerte, comprensivo della nuova SIM, ammonta a 24,99€. Considerando anche i 10€ richiesti per l’attivazione della scheda. WindTre si è poi impegnata a garantire tariffe trasparenti. Applicando condizioni agevolate in caso di superamento dei minuti internazionali o di chiamate verso Paesi non inclusi nell’offerta.

Insomma, con queste soluzioni, l’operatore conferma il proprio ruolo di supporto tecnologico e comunicativo durante il Giubileo 2025. Offrendo ai turisti stranieri un servizio completo e di qualità. In ogni caso per ulteriori informazioni a riguardo vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale del gestore.