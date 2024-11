Google Maps continua a evolversi per offrire alle persone strumenti sempre più utili durante la guida. Se già era in funzione la modalità per segnalare autovelox o incidenti, l’ultima novità dell’app vi darà ancora più controllo sul monitoraggio delle condizioni stradali. Stando a quanto riportato dalle recenti indiscrezioni, infatti, l’aggiornamento più recente ha sostituito l’opzione “Autovelox” con un tag più generico chiamato “Polizia”, che consente di segnalare qualsiasi tipo di attività delle forze dell’ordine, non solo la presenza di controlli della velocità. Dai test che abbiamo fatto sulla versione di Google Maps installata sui nostri smartphone, in realtà sembra che, per il momento, le due opzioni siano entrambe disponibili in Italia.

Ecco la funzione

Il motivo per cui la funzione è stata introdotta è basilare:“un agente potrebbe dirigere il traffico, essere nel bel mezzo di un posto di blocco, e così via. Se volessi creare una segnalazione sulla presenza di un agente nella zona per motivi diversi da un autovelox, allora il nome “Autovelox” non sarebbe appropriato“.

La modifica è stata introdotta al momento solo nella versione mobile di Google Maps e non è chiaro quando e se sarà rilasciata anche alla versione dell’app per Android Auto ed Apple CarPlay. Lo scopo, naturalmente, è rendere più semplice e immediato condividere informazioni utili sulla presenza delle forze dell’ordine, migliorando così la sicurezza e la trasparenza di quanto avviene su strada durante la guida.

Se ancora non si nota l’aggiornamento sul dispositivo, basterà attendere l’implementazione graduale di quest’ultimo. Magari, se non si ha attivato l’aggiornamento automatico delle app sul dispositivo e quindi non si dispone dell’ultima versione dell’app, si potrebbe provare ad installare autonomamente l’update per vedere se, così facendo, l’opzione “Polizia” compare nell’elenco di quelle disponibili nella sezione dedicata alle segnalazioni, che è attivabile premendo sul simbolo del fumetto con la + quando si attiva un itinerario su Maps. Novità importanti in casa Google Maps.