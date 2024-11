TIM celebra il Black Friday 2024 con una promozione dedicata ai nuovi clienti di rete fissa. Fino al 1° dicembre infatti, chi attiva online l’offerta WiFi0-Casa Fibra (FTTH) o Mega (FTTC) riceverà un bonus totale di 100€, distribuito come uno sconto di 5€ al mese per 20 mesi. Tale soluzione riduce il costo dell’abbonamento a 24,90€ al mese, invece dei 29,90 € previsti normalmente.

L’offerta è riservata esclusivamente ai nuovi clienti e non può essere combinata con altre promozioni. Come con quelle per giovani, anziani o già clienti TIM mobile. L’abbonamento include la navigazione illimitata, chiamate gratuite verso numeri nazionali per 48 mesi e il modem avanzato HUB Pro con Wi-Fi 7. Il quale consente di sfruttare al meglio la connessione FTTH fino a 2,5 Gbps.

TIM: dettagli dell’offerta e costi aggiuntivi

Alcune offerte specifiche, come quelle destinate alle Aree Bianche o per i gamer, non beneficiano del bonus. In quanto utilizzano il modem AVM FRITZ!Box. TIM ha però prorogato fino al 25 gennaio 2025 una promozione che azzera i costi di attivazione, solitamente pari a 39,90€.

Trascorsi i primi 20 mesi, il prezzo mensile tornerà alla tariffa base di 29,90€. Mentre il modem sarà rateizzato su un periodo di 48 mesi. Al termine delle rate, il costo del servizio rimarrà invariato, salvo eventuali rimodulazioni. È anche possibile scegliere la fatturazione digitale. Evitando così il pagamento aggiuntivo di 4,95€ per la copia cartacea.

Insomma, questa soluzione rappresenta un’opportunità imperdibile per chi cerca una connessione veloce e affidabile. Specialmente nelle aree coperte dalla fibra FTTH. Con questa offerta, TIM rafforza la sua posizione di leader nel settore. Proponendo soluzioni innovative e vantaggi esclusivi durante il periodo del Black Friday. Detto ciò se siete interessati ad altre soluzioni esclusive dell’operatore sarebbe utile consultare il suo sito web ufficiale. Qui troverete proposte interessanti per ogni esigenza di telefonia mobile o fissa, che siate privati o professionisti in cerca di una soluzione per la vostra attività.