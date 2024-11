Dal 20 novembre 2024, WindTre ha ampliato la possibilità di accedere alla sua offerta GO 150 S 5G Easy Pay, rendendola attivabile in un numero maggiore di negozi. Fino a questa data, la promo era limitata a specifici punti vendita. Ma ora si può sottoscrivere anche nei principali negozi WindTre, garantendo maggiore accessibilità per tutti i clienti interessati. Con un prezzo di soli 7,99€ al mese, questa tariffa include 150GB di traffico dati in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 SMS inclusi.

Altre offerte WindTre: nuove possibilità per i clienti

L’offerta è riservata a chi effettua la portabilità del numero da alcuni operatori selezionati. Tra cui TIM, Kena, 1Mobile, Lyca Mobile, Tiscali e Digi Mobil. Per chi desidera attivare il piano, è previsto un costo di attivazione di 49,99€, che può essere pagato interamente in una sola soluzione o rateizzato in 24 mesi. Se il cliente sceglie di rateizzare, sarà possibile saldare un anticipo di 9,99€ e poi il resto in 24 rate mensili da 1,67€ ciascuna. In più, durante il periodo della rateizzazione, il cliente potrà usufruire di uno sconto mensile pari alla rata del costo di attivazione. Così ulteriormente il prezzo della promozione. Nel caso di recesso anticipato prima dei 24 mesi, WindTre addebiterà il saldo del costo di attivazione. Il quale sarà calcolato in base ai mesi di mancata permanenza.

Oltre alla GO 150 S 5G Easy Pay, WindTre ha rinnovato anche altre offerte della sua serie GO. In modo da soddisfare ancora di più le diverse esigenze dei consumatori. Tra le novità più interessanti vi sono le opzioni GO-Unlimited 100 e GO-Unlimited-100 EasyPay, che offrono 100GB di traffico dati alla massima velocità disponibile. Si tratta di soluzioni particolarmente interessanti, ideali soprattutto per chi ha bisogno di una grande quantità di dati ogni mese. Senza star sempre a preoccuparsi dei limiti di velocità o di traffico dati.