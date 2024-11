Il mercato automobilistico non sta attraversando un periodo del tutto positivo. Alcuni costruttori sono costretti a fare i conti con riduzione degli investimenti e licenziamenti dei lavoratori per cercare di tagliare i costi da sostenere. Un periodo particolare, dunque, che vede in difficoltà anche le nuove auto elettriche. La loro diffusione fa infatti fatica ad avvenire in modo sostanziale e alcune case automobilistiche stanno addirittura pensando di cambiare strategie per i prossimi anni. Una di queste è proprio la casa automobilistica tedesca Porsche che sta pensando di rivedere i piani di elettrificazione inizialmente previsti per i prossimi anni.

Scopriamo insieme in questo nuovo articolo tutte le novità diffuse nei giorni scorsi dal noto brand tedesco.

Porsche: in calo la vendita delle auto elettriche

Se da una parte il mercato è in netta difficoltà, dall’altra i costruttori automobilistici si trovano davanti ad un’importante decisione da prendere. Costruire solamente elettriche nei prossimi anni o anche auto endotermiche? A tal proposito, il costruttore Porsche starebbe pensando di rivedere i piani di elettrificazione, con l’intento di continuare a portare sul mercato anche auto a benzina e non solo elettriche.

La decisione sarebbe dunque quella di continuare a produrre auto endotermiche ancora per i prossimi anni, considerando che la vendita delle auto elettriche sta calando in questi ultimi mesi. Non dimentichiamo che i costruttori puntano sempre a soddisfare le esigenze degli utenti rispondendo, di conseguenza, alle richieste del mercato.

Non a caso, secondo quanto diffuso dal CFO del costruttore tedesco, Lutz Meschke, c’è una elevata richiesta da parte degli utenti di auto endotermiche nel segmento premium e lusso. Tale dato sembrerebbe riguardare particolarmente il mercato cinese. Mercato in cui è molto raro che vengano richiesti modelli del segmento premium e lusso con motorizzazione BEV. Staremo dunque a vedere i prossimi piani del costruttore tedesco Porsche nel corso dei prossimi mesi.