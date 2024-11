Vodafone lancia un’offerta speciale per il Black Friday, dedicata a chi desidera una connessione Internet domestica senza limiti e a costi ridotti. Fino al 2 dicembre, chi sottoscrive l’offerta online può godere di condizioni particolarmente vantaggiose, eliminando del tutto i costi di attivazione grazie all’inserimento del codice promozionale BLACK24 al momento del pagamento.

L’offerta Vodafone del Black Friday per la connessione domestica

L’offerta parte da un costo mensile di 23,90 euro e include una connessione Internet a banda ultra-larga con velocità fino a 2.5 Gigabit al secondo, a seconda della copertura disponibile. L’attivazione prevede normalmente un costo di 39,90 euro, ma è ridotto a 19,95 euro per chi sottoscrive online. Tuttavia, con il codice promozionale fornito, l’attivazione diventa completamente gratuita. Inoltre, il costo di attivazione rateizzato, pari a 5 euro al mese per 24 mesi, è già incluso nel canone mensile, senza ulteriori maggiorazioni. Per chi dovesse interrompere il contratto prima dei due anni, è richiesto il saldo delle rate residue.

Oltre alla connessione Internet illimitata, l’offerta comprende un modem dotato di Wi-Fi Optimizer, un sistema avanzato che garantisce connessioni stabili e ottimizzate per tutti i dispositivi presenti in casa. Le chiamate da telefono fisso verso numeri fissi e mobili nazionali sono incluse e illimitate, ma solo per chi attiva l’offerta online.

Un ulteriore vantaggio è rappresentato dalla SIM solo dati, fornita gratuitamente insieme alla Vodafone Station. Questa SIM offre 15 GB di traffico al giorno durante l’attesa dell’attivazione della linea fissa, garantendo così una connessione continua. Una volta attivata la linea, la SIM continuerà a funzionare con 5 GB di traffico mensile per garantire ulteriore flessibilità senza costi aggiuntivi. Se la linea fissa non viene attivata o viene disdetta, anche la SIM verrà disattivata.

Questa iniziativa di Vodafone punta a offrire una soluzione completa per la connessione domestica, combinando velocità, stabilità e convenienza economica, rendendo l’offerta particolarmente interessante per chi cerca una rete veloce e affidabile.