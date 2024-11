Tutti noi conosciamo la casa automobilistica Porsche per essere un costruttore che nel corso degli anni ha sempre lanciato sul mercato modelli iconici e prestazionali. Un esempio è proprio la Porsche 911 GT3 RS che grazie al Manthey Kit si presenta come un modello del tutto ottimizzato sotto alcuni aspetti. Non a caso, le prestazioni vengono ulteriormente ottimizzate, così come l’aerodinamica e alcune componenti frenanti che offrono una maggiore sicurezza.

Non a caso, infatti, l’obiettivo della realizzazione del Manthey Kit è stato proprio quello di ottenere migliori prestazioni in pista per la sportiva tedesca. Scopriamo insieme, in questo nuovo articolo che abbiamo deciso di dedicare al costruttore tedesco, tutti i dettagli.

Porsche 911 GT3 RS: maggiori prestazioni con il Manthey Kit

I veicoli del marchio tedesco Porsche sono ben noti a tutti poiché in grado di offrire sempre prestazioni eccellenti e il meglio dell’esperienza di guida. Nel caso del Manthey Kit, quest’ultimo è in grado di fornire una velocità del tutto più elevata al mezzo, soprattutto in curva. A migliorare le prestazioni del veicoli, nello specifico, sono le sospensioni che sono state progettate per una guida ottimale su un circuito. Inoltre, l’ottimizzazione viene anche garantita grazie al sistema frenante.

Come accennato in apertura, anche l’aerodinamica del veicolo viene migliorata sostanzialmente. A tal proposito, anche Jörg Bergmeister, Porsche Brand Ambassador, ha ribadito quanto il Manthey Kit sia in grado di trasformare la 911 GT3 RS. Grazie a quest’ultimo, infatti, la piattaforma aerodinamica è nettamente più stabile.

Secondo quanto diffuso, il kit sarà disponibile in tutti i centri del marchio tedesco Porsche. Ricordiamo che stiamo parlando di un kit realizzato grazie alla collaborazione tra il Porsche Development Centre di Weissach e gli ingegneri Manthey di Meuspath. Il kit è già ordinabile ma per la disponibilità sui mercati dell’UE si dovrà attendere gennaio 2025. Non ci resta dunque che aspettare ancora un po’.