Iliad continua a proporre alla clientela delle offerte a cui è difficile rinunciare.

L’operatore telefonico francese si è introdotto silenziosamente nel mercato delle telecomunicazioni italiano, e da allora ha del tutto sbaragliato la concorrenza, tanto da arrivare a superare gli 11 milioni di utenti attivi sono in Italia.

Perché Iliad è così apprezzato dagli utenti?

I motivi che hanno spinto sempre più utenti a sottoscrivere dei contratti con Iliad, nonostante il mercato offra un’elevata scelta di operatori telefonici, sono tutti da ricercare nella trasparenza che il gestore francese riesce ad offrire.

In un settore in cui spesso gli utenti si trovano con dei messaggi da parte del proprio operatore telefonico che annuncia aumento di prezzi sostanziali delle promozioni, affidarsi a un operatore che comunica con trasparenza e con prezzi bloccati per sempre, è estremamente importante.

La strategia vincente di Iliad, infatti, è proprio quella di unire alla qualità dei propri servizi è soluzioni per tutte le esigenze, l’instaurarsi di un rapporto di fiducia con il cliente.

Quali sono le offerte telefoniche più gettonate di Iliad?

Le offerte telefoniche di Iliad si dividono principalmente in base al numero di giga che mettono a disposizione.

Le principali tariffe sono:

FLASH 150

GIGA 180

GIGA 250

Tutte e tre le tariffe offrono minuti e SMS illimitati, ma FLASH 150 prevede 150 giga di Internet e ha un costo mensile di 7,99 €, mentre GIGA 180 prevede 180 giga di Internet con 5G incluso e ha un costo mensile di 9,99 € al mese, e infine, GIGA 250 prevede 250 giga di Internet con 5G incluso è ha un costo mensile di 11,99 €.

Inoltre tutte le offerte appena descritte prevedono un costo di attivazione della Sim di 9,99 €, e la prima offerta, FLASH 150, sarà disponibile per altri 13 giorni.

In conclusione, scegliendo Iliad come proprio operatore telefonico si ottengono non solo offerte mobili estremamente vantaggiose ed economiche, ma anche un rapporto di totale trasparenza e sicurezza.