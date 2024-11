Se state cercando una nuova promozione da sottoscrivere sul vostro numero di cellulare, sicuramente questo è il momento migliore, come sicuramente sapete siamo in procinto di arrivare al tanto atteso black Friday e questa settimana tantissimi operatori, così come tantissime aziende hanno messo i loro prodotti in super sconto per cercare di ritagliare la propria fetta di mercato.

Ovviamente all’appello non può mancare Kena Mobile, il provider telefonico vestito di giallo infatti da sempre rappresenta una scelta di livello assoluto nel mercato della telefonia grazie alle sue promozioni davvero competitive e caratterizzate da tantissimi giga ad un prezzo decisamente conveniente, in occasione del black Friday, il provider ha deciso di lanciare un’offerta dedicata proprio al periodo di sconti che termina esattamente domani a mezzanotte, scopriamo esattamente che cosa offre.

Conveniente ma ancora per poco

La promozione in questione come potete leggere dal banner in alto garantisce a chi la sottoscrive ben 100 GB di traffico Internet abbinati a 200 SMS e minuti illimitati verso tutti, il prezzo mensile è di 4,99 € al mese e il costo di attivazione, della Sim e la consegna saranno completamente gratuiti, la promozione è dedicata a coloro che effettuano la portabilità dei seguenti operatori telefonici: Iliad, Poste Mobile, Tiscali, LycaMobile, Fastweb Mobile, Coop Voce, 1 Mobile, 2appy, China Mobile, Daily Telecom, DIGI Mobile, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Italia Power, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Ovunque, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Spusu, Telmekom, Welcome Italia, Wings Mobile, Withu.

Un’altra peculiarità che rende la promozione davvero interessante è rappresentata dal fatto che il primo mese di rinnovo sarà completamente gratuito dunque inizierete a pagare la promozione a partire dal secondo rinnovo, dunque se foste interessati tutto ciò che dovete fare è andare sul sito ufficiale e procedere con l’attivazione online ma attenzione, avete meno di 24 ore prima che scada.