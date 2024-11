Al giorno d’oggi, sottoscrivere una nuova promozione sul proprio numero di cellulare è un passo obbligato decisamente importante dal momento che consente agli utenti di sfruttare appieno le potenzialità del proprio device, si tratta infatti di un dettaglio non di poco conto dal momento che serve per avere i giga, minuti ed SMS disponibili da poter utilizzare in qualsiasi momento.

In Italia, le possibilità messe a disposizione dei vari provider telefonici sono decisamente molteplici e consentono agli utenti di avere una vasta gamma di scelta all’interno della quale poter trovare la promozione che reputano più adatta alle loro esigenze, alle quali nelle ultime settimane ha deciso di venire incontro in maniera particolare il provider ho. Mobile, quest’ultimo infatti ha deciso di pubblicare una nuova promozione pensata un po’ per tutti dal momento che offre caratteristiche davvero competitive ad un prezzo accessibile, anche il 5G è incluso, scopriamo insieme di cosa si tratta.

Tutto a meno di dieci euro al mese

La promozione in questione per chi decide di sottoscriverla garantirà ben 200 GB di traffico dati con il 5G abilitato, accostati a minuti illimitati verso tutti ed SMS illimitati verso tutti, il costo mensile da pagare sarà di 9,99 € abbinato a un costo di attivazione di 2,99 €, attenzione però quest’ultimo sarà tale solo se effettuerete la portabilità da un operatore virtuale specifico presente all’interno di un elenco ben specificato oppure se deciderete di attivare un nuovo numero di cellulare, altrimenti il costo di attivazione salirà a ben 29,90 €, rendendo di fatto la promozione decisamente meno conveniente del previsto.

Nel caso foste interessati, i passi da seguire sono comunque abbastanza semplici, ciò che dovete fare e ovviamente verificare nel caso effettuiate la portabilità di provenire da un operatore supportato dopodiché sottoscrivere la promozione direttamente online dalla pagina ufficiale di quest’ultima, i passi da seguire sono abbastanza intuitivi e il costo della Sim sarà incluso nel costo di attivazione della promo.