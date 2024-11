Una nuova promozione molto speciale vi attende su Amazon, dove vi ritrovate a poter acquistare il Dreame X40 Ultra, un robot aspirapolvere davvero molto interessante, capace di invogliare sin da subito il consumatore all’acquisto, mantenendo comunque prestazioni al top per una tecnologia quasi ineguagliabile.

Il dispositivo viene caratterizzato da una potenza di aspirazione complessiva tutt’altro che ridotta, infatti raggiunge i 12000 Pa, risultando perfettamente adatto all’utilizzo nella maggior parte degli ambienti, anche quelli con peli di animali particolarmente lunghi o elevata sporcizia. Uno dei suoi plus è sicuramente rappresentato dalla presenza della spazzola sollevabile, il che gli permette di raggiungere la pulizia anche di tappeti, senza rischiare di rovinarli ad esempio con il panno bagnato che vi si potrebbe poggiare in modo irreparabile.

Premete qui ed iscrivetevi al canale Telegram dedicato ad Amazon, dove potete avere i codici sconto gratis e le nuove offerte esclusive.

Dreame X40 Ultra: uno sconto da non perdere su Amazon

Acquistare questo robot aspirapolvere richiede un esborso non di poco conto, se considerate a tutti gli effetti che il suo prezzo di listino è di 1499 euro, già ribassato da parte di Amazon sino ad arrivare ai 1249 euro previsti nell’ultimo periodo, per poi scendere ulteriormente verso i 1099 euro attivi proprio in questi giorni legati al Black Friday. Ordinatelo premendo qui.

Disponibile in una bellissima colorazione con il giusto mix tra bianco e oro, il design richiama un’eleganza che difficilmente troviamo in tale tipologia di prodotti, innalzandone perfettamente il livello qualitativo. All’interno della confezione l’utente può trovare anche una stazione di svuotamento automatico, con la quale è possibile dimenticarsi dello svuotamento del cassetto della polvere, ed oltretutto con la sua funzione di lavapavimenti, il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di lavare i pavimenti senza alcuno sforzo, e lavaggio dei panni ad una temperatura dell’acqua di 70 gradi, per la rimozione di eventuali batteri.