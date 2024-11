Uno dei prezzi più bassi di sempre vi attende sull’acquisto di Samsung Galaxy S24 Ultra, infatti in questi giorni su Amazon è disponibile una promozione davvero molto speciale, che prevede la riduzione della spesa da sostenere anche di 700 euro rispetto al valore originario di listino.

Lo smartphone prevede dimensioni generalmente superiori alla media, raggiungendo per la precisione 162,3 x 79 x 8,6 millimetri di spessore, con un peso che comunque si aggira attorno ai 232 grammi, il tutto per la presenza di un ampio display da 6,8 pollici di diagonale, che può raggiungere una risoluzione 1440 x 3088 pixel, essendo comunque un buonissimo dynamic AMOLED 2X con 501ppi e 16 milioni di colori, protetto da Gorilla Glass Armor, per la resistenza a graffi ed urti di vario genere.

Amazon da sogno con la promozione sul Samsung Galaxy S24 Ultra

Se stavate aspettando il momento giusto per acquistare il Samsung Galaxy S24 Ultra, dovete sapere che è finalmente arrivato, in quanto la promozione di questi giorni non poteva essere migliore. Il prodotto sarebbe in vendita originariamente ad un listino di 1619 euro, ma allo stesso tempo in questi giorni Amazon ha attivato la promozione con sconto del 38%, che lo porta a costare “soltanto” 999 euro. Inutile dire, come al solito, che si tratta di un device con garanzia di 24 mesi, ed anche completamente sbrandizzato. Per effettuare l’ordine, collegatevi subito a questo link.

Tornando a parlare delle sue ottime specifiche tecniche, è quasi superfluo sottolineare l’ottimo comparto fotografico che Samsung ha deciso di installare in questo device: nella parte posteriore troviamo un sensore principale da 200 megapixel, passando poi per un ultragrandangolare da 50 megapixel, seguito poi a ruota da teleobiettivo 5X (zoom ottico) da 12 megapixel, ed un effetto bokeh da 10 megapixel.