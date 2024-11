Il noto colosso della tecnologia Intel ha recentemente toccato un piccolo traguardo per quanto riguarda la sua tecnologia di upscaling Xe Super Sampling, sembra infatti che questo algoritmo basato su intelligenza artificiale abbia toccato la soglia 201 giochi compatibili, questo è quanto è emerso dalle statistiche Steam, probabilmente però il dato reale è anche più elevato dal momento che Steam non è l’unico distributore di videogiochi sebbene sia quello largamente più diffuso, grazie a quest’ultimo abbiamo potuto constatare un aumento costante anno per anno dei giochi supportati, infatti nel 2022 solo 28 giochi compatibili sono stati rilasciati, nel 2023 si è già passati a 47, e nel 2024, che a ben vedere non è ancora finito, siamo a quota 82.

Tecnologie indispensabili

Per chi non lo sapesse, questa tecnologia è la gemella di Nvidia DLSS e AMD FSR, tutte e tre, infatti sfruttano l’intelligenza artificiale per poter aumentare in maniera importante la risoluzione dei giochi in esecuzione, attualmente la tecnologia Nvidia È quella ritenuta come gold standard, ha però il grande limite di funzionare solo ed unicamente su schede grafiche proprietarie dell’azienda, la controparte AMD invece unisce anche l’universalità abbinata però i risultati leggermente inferiori, l’opzione offerta da Intel invece garantisce sia l’universalità sia i risultati ritenuti globalmente più accettabili rispetto all’azienda citata precedentemente, infatti molto presto potrebbe raggiungerla come numero di titoli supportati, sebbene invece Nvidia rimanga una chimera con oltre 600 titoli all’attivo.

Per chi non lo sapesse questa tecnologia ha un principio di funzionamento identico in tutti e tre gli algoritmi, la scheda grafica infatti renderizza l’immagine ad una risoluzione più bassa E il frame in questione viene poi aumentato di risoluzione dall’intelligenza artificiale che si inventa letteralmente gli elementi e i pixel mancanti, a fare ciò è un hardware apposito e dedicato che consente dunque di stressare meno la GPU che potrà così produrre un maggior numero di frame, ciò consente di aumentare drasticamente la fluidità di un titolo dal momento che la GPU può elaborare immagini meno pesanti e dunque elaborarne di più.