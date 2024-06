Era il lontano Febbraio 2022 quando le prime voci in merito un upscaler proprietario di Microsoft prendevano piede, ebbene oltre due anni dopo le voci hanno lasciato spazio alla realtà ufficiale, l’attesa per la tecnologia di upscaling integrata nell’OS di Microsoft è finalmente terminata: Auto SR è ufficiale e presente.

Sebbene al momento siano presenti numerose limitazioni, dai titoli compatibili all’hardware supportato, ASR di Windows apre e numerose soluzioni interessanti in quanto offre all’utente un’alternativa universale per l’upscaling dei titoli che si avvicina agli upscaler di livello driver come Radeon Super Resolution e NVIDIA Image Scaling, soluzioni meno raffinate ma che non richiedono un’implementazione specifica nello sviluppo del titolo.

I giochi e le CPU compatibili

Questa tecnologia a differenza di quelle AMD e Nvidia sfrutta le NPU presenti nei processori, di conseguenza è intuibile come escluda a priori tutte quelle che ne sono sprovviste, non a caso al momento questa tecnologia gira solo su computer Copilot+ e SoC Qualcomm Snapdragon X, sebbene non sia da escludere ed anzi altamente probabile l’approdo sulle CPU IA Ryzen e Intel in un prossimo futuro.

BeamNG.drive

Borderlands 3

Control (dx11)

Dark Souls III

God of War

Kingdom Come: Deliverance

Resident Evil 2

Resident Evil 3

Sekiro Shadows Die Twice

Sniper Ghost Warrior Contracts 2

The Witcher 3

La pagine di supporto ufficiale Microsoft descrive la seguente compatibilità:

Auto SR è supportato nella maggior parte dei giochi eseguiti su:

DirectX 11 o DirectX 12

Piattaforme native emulate x64 o Arm64.

Mentre per i requisiti di sistema cita: