La collaborazione tra Amazon e DAZN porta su PrimeVideo Channels una promozione imperdibile per gli appassionati di sport. Fino al 15 dicembre 2024, gli utenti Prime potranno infatti attivare il piano DAZN Standard. Tutto ciò a soli 19,90€ al mese per tre mensilità. Dopo il periodo promozionale, l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al prezzo di 44,99€. Tale servizio è riservato agli iscritti a Prime e non consente il trasferimento di piani DAZN esistenti da altre piattaforme.

Amazon Prime Video Channels: un ecosistema sempre più ricco

I contenuti del piano DAZN Standard sono accessibili esclusivamente tramite l’app Prime Video o il sito primevideo.com. le persone potranno seguire tutte le partite della Serie A e B. Oltre a competizioni internazionali come LaLiga EA Sports, l’UFC e la Volleyball Nations League. Con una fruizione limitata a un dispositivo alla volta, l’offerta si rivolge principalmente a singoli spettatori o piccoli nuclei familiari.

Amazon Prime consolida così la sua strategia di espansione offrendo contenuti sportivi di alto livello. L’abbonamento Prime, che parte da 4,99€ al mese o 49,90€ all’anno, include una serie di vantaggi esclusivi. Tra questi consegne rapide, accesso anticipato alle offerte e servizi aggiuntivi come Prime Video, Prime Reading e Prime Music. In più gli studenti possono usufruire del piano Prime Student a soli 2,49€ mensili, con una prova gratuita di a 90 giorni.

Con l’aggiunta di DAZN, Prime Video Channels si afferma così come un sistema completo per lo streaming sportivo e non solo. Gli iscritti ora possono integrare abbonamenti a contenuti premium di terze parti, arricchendo ulteriormente la loro esperienza visiva. In contemporanea , continuano le trasmissioni esclusive delle migliori partite del mercoledì di UEFA Champions League fino al 2027. Altro ulteriore segnale dell’impegno di Amazon nel diversificare la sua offerta di intrattenimento. Insomma le proposte per il mercato dell’ intrattenimento sono sempre più competitive, volte a soddisfare le esigenze di un pubblico dai gusti variegati.