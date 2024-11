A quanto pare Nvidia non vuole lasciare fuori nessuno dal lancio delle sue nuove schede video top di gamma, sembra infatti che il colosso californiano abbia intenzione di far arrivare i suoi prodotti anche in Cina, cercando di aggirare le restrizioni commerciali imposte a quest’ultima, tutto ciò prende corpo in una scheda video apposita dedicata al mercato cinese in grado per l’appunto di aggirare tali restrizioni, stiamo parlando della RTX 5090D, una variante appositamente creata per essere commercializzati nel mercato cinese con il suffisso D che sta per Dragon, un chiaro riferimento all’anno cinese del dragone che terminerà il 28 gennaio, possibile che la scheda dunque arrivi entro quella data.

Strategia di mercato

Secondo l’indiscrezione, il colosso californiano insieme ad altri colossi della tecnologia si stanno impegnando per cercare di aggirare le limitazioni commerciali e poter dunque vendere i propri prodotti in mercati all’interno dei quali non vogliono perdere il proprio peso specifico, sembra infatti che Nvidia distribuirà la sua scheda in altri paesi dei gruppi D1, D4 e D5, tra cui Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Vietnam, non Israele.

Al momento non si sanno dettagli in merito alle caratteristiche tecniche della scheda in questione che probabilmente ricalcheranno fedelmente quelle del modello standard, ovviamente bisognerà capire l’impatto a livello economico che avrà l’arrivo di questa scheda anche in un mercato come quello cinese che da sempre raccoglie tantissimi appassionati del settore che ovviamente vogliono accaparrarsi i modelli top di gamma presenti sul mercato, allo stesso tempo sarà curioso capire come le aziende in questione riusciranno ad aggirare le limitazioni commerciali a livello tecnologico imposte verso la Cina, una problematica che si è fatta sentire e non poco per tantissime aziende.

Non rimane dunque che attendere i prossimi due mesi per vedere l’arrivo ufficiale sul mercato sia delle varianti standard sia di questa variante dedicata appositamente al mercato cinese.