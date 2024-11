DAZN sta facendo parlare di sé per un’offerta molto più che straordinaria. Quest’ultima è stata proposta esclusivamente a un selezionato gruppo di ex clienti. L’offerta consente di abbonarsi alla piattaforma con soli 9,99 euro al mese per tre mesi. E non è tutto. Dopo i primi tre mesi, seguiranno ulteriori tre mesi a 4,99 euro al mese. Il tutto senza alcun vincolo di permanenza. Un affare senza precedenti, se si considera che il piano Standard di DAZN, acquistabile senza vincoli, costa di listino ben 44,99 euro al mese.

Nuove imperdibili offerte DAZN

La proposta, durata pochissimo e ormai scaduta, sembra rappresentare una chiara strategia. Quest’ultimo intende affrontare un problema che preoccupa il quartier generale della piattaforma. Si tratta del calo di spettatori e abbonati. Durante il big match Milan-Juventus, DAZN ha registrato circa 1,5 milioni di spettatori, un dato importante ma lontano dai numeri stellari di qualche anno fa.

Le ragioni sono molteplici. La qualità del campionato di Serie A sembra non soddisfare più le aspettative. Inoltre, i costi elevati influiscono a ridurre gli abbonamenti. Tutto ciò rende sempre più difficile convincere gli appassionati ad iscriversi.

Considerando tale scenario è facile comprendere perché DAZN ha proposito la super promo per gli ex clienti. La piattaforma punta a riconquistare gli utenti. Inoltre, spera che quest’ultimi decidano di rimanere anche a tariffe più alte. È importante sottolineare che tale scenario potrebbe portare ad un rischio da non sottovalutare. Simili promozioni potrebbero svalutare il valore della piattaforma. Se è possibile guardare la Serie A a 10 o addirittura 5 euro al mese, sarà sempre più difficile convincere gli utenti a pagare i 44,99 euro del prezzo pieno.

Ad ogni modo, per tutti gli ex clienti potrebbe essere utile controllare le proprie email. È ipotizzabile che DAZN riproponga nuove offerte nei prossimi giorni. Potrebbe essere l’occasione perfetta per aderire alla piattaforma con un prezzo conveniente.