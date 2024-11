Il prossimo medio di gamma di casa Samsung si sta facendo letteralmente desiderare, negli ultimi mesi infatti le indiscrezioni in merito a questo dispositivo sono arrivate col contagocce e hanno preso forma di qualche benchmark quella prima e di qualche specifica tecnica poi, stiamo parlando di Galaxy A56, Il quale però finalmente si mostra in una veste decisamente più apprezzabile, grazie a dei noti leaker, nel dettaglio parliamo di androidheadlines.com, in collaborazione con il noto insider OnLeaks.

Nello specifico, questi ultimi sono riusciti a procurarsi delle immagini inerenti il dispositivo, visto da diverse angolazioni e per di più i file CAD con all’interno del design del device che sono stati utilizzati per produrre un video della durata di circa un minuto ad alta risoluzione che fa davvero e proprio tour estetico del dispositivo.

Primo video del device

Come potete vedere dalle immagini Samsung sta mantenendo la propria filosofia di prendere spunti qua e là dai suoi altri device, il dispositivo in questione infatti prende dalla fascia Galaxy A la Key Island, mentre dei dispositivi top di gamma della fascia Galaxy S prende il design completamente piatto anteriore e posteriore con una rifinitura più sobria che mai.

In prestito dalla linea Galaxy S, poi il dispositivo in questione prende anche la velocità di ricarica della batteria, al pari di Galaxy S4 questo nuovo modello potrà contare su una ricarica rapida a 45 W, ma non è tutto anche il cuore pulsante è stato migliorato e rispetto al modello precedente, passiamo ad un SoC Exynos 1580.

Al momento sono queste tutte le informazioni di natura tecnica a nostra disposizione e bisognerà attendere ancora un po’ per saperne di più dal momento che il dispositivo in questione esordirà ufficialmente a marzo 2025, l’attesa quindi è ancora abbastanza lunga ma sicuramente non sarà povera di novità da guardare.