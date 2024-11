Mercedes rivoluziona i freni per le auto elettriche e segna il futuro della mobilità

Ci sono ancora tanti passi da fare per quanto riguarda la mobilità e il settore delle auto ma a quanto pare alcune aziende stanno dando il massimo. In quest’ambito infatti c’è Mercedes che si sta giocando le sue carte migliori e nelle ultime ore sarebbe arrivata una nuova notizia importante.

Il colosso di Stoccarda potrebbe cambiare il modo in cui le auto elettriche frenano. Il progetto prevede di spostare infatti l’intero sistema frenante dalle ruote direttamente al gruppo motore. Da qui deriverebbero alcuni vantaggi importanti.

Mercedes vuole spostare il sistema frenante: ecco cosa ne deriva

Grazie al nuovo sistema frenante a cui ha pensato Mercedes, l’auto diventerebbe più efficiente e leggera. Per ora è solo un concept, ma l’obiettivo è trasformarlo in realtà.

Nei veicoli elettrici, la frenata rigenerativa è sufficiente per la maggior parte delle situazioni, coprendo il 98% delle necessità quotidiane. I freni tradizionali entrano in gioco solo in situazioni di emergenza. Da qui nasce il progetto di Mercedes: un sistema che usa pastiglie circolari e dischi collocati direttamente nella trasmissione, senza bisogno di componenti pesanti nelle ruote.

I benefici sono tanti. Innanzitutto, si eliminano oltre 90 chilogrammi di peso nelle ruote, migliorando la guida. Inoltre, si possono usare cerchi completamente chiusi, che rendono l’auto più aerodinamica e aumentano l’autonomia. Un sistema di raffreddamento a liquido gestisce il calore prodotto dai freni, mentre vaschette dedicate raccolgono la polvere, mantenendo tutto pulito.

Questa soluzione è molto versatile: si adatta sia alle auto elettriche con doppio motore che a quelle con trazione posteriore. Secondo Mercedes, i freni “inboard” potrebbero durare quanto l’intera vita dell’auto, eliminando la necessità di manutenzioni periodiche.

Non si sa ancora quando questa tecnologia sarà disponibile sul mercato, ma le premesse sono promettenti. Se i test confermeranno i risultati attesi, questa potrebbe diventare una soluzione standard per le prossime generazioni di auto elettriche di Mercedes. Un’idea che potrebbe davvero cambiare le regole del gioco e portare l’industria delle auto elettriche verso un futuro più efficiente e sostenibile.