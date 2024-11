Con l’arrivo sempre più vicino dell’attesa interfaccia One UI 7.0, basata su Android 15, aumentano le indiscrezioni che circolano in rete. A tal proposito, di recente è stato diffuso un breve video che presenta alcune novità che verranno introdotte nella Beta pubblica dei dispositivi Galaxy di Samsung.

Samsung si prepara ai cambiamenti della nuova interfaccia

Tra le novità in arrivo c’è l’integrazione sui dispositivi dell’azienda sudcoreana l’animazione del multitasking. Quest’ultima è stata velocizzata per migliorare la percezione di reattività. Anche in tal caso, le somiglianze con iOS sono evidenti. Ciò suggerisce che Samsung stia tentando di allinearsi alle tendenze del mercato.

Un’ulteriore cambiamento riguarda il nuovo paradigma per i toggle rapidi e la tendina delle notifiche. Quest’ultimi risultano ora separati per migliorare l’organizzazione. Dal punto di vista grafico, il design presenta alcune similitudini con Apple. I toggle per Wi-Fi e Bluetooth sono posizionati nella parte alta dello schermo. Sono seguiti da un riquadro personalizzabile di dimensioni 4×2 che include altre opzioni. Secondo quanto emerso si può ipotizzare che tale riquadro potrà essere scorribile lateralmente. In tal modo gli utenti potranno aggiungere ulteriori controlli.

Riguardo il rilascio dell’aggiornamento, si prevede che Samsung procederà con il lancio entro i primi di dicembre. A tal proposito, è emersa una tendenza diversa dal solito. Samsung è nota per il suo eccellente supporto agli aggiornamenti. Eppure, quest’anno il debutto della Beta pubblica di One UI 7.0 ha subito diversi rinvii.

È importante considerare che dopo il rilascio si verificheranno circa due mesi di testing. Ciò significa che la versione stabile della nuova interfaccia potrebbe non arrivare prima di febbraio 2025. Tali tempistiche lasciano emergere un ulteriore scenario. Anche se One UI 7.0 si preannuncia un’evoluzione importante, i continui rimandi potrebbero portare Samsung ad affrontare una maggiore competizione con gli altri colossi del settore. D’altronde le sfide sono sempre all’ordine del giorno per tale mercato. Non resta dunque che attendere per scoprire se Samsung sarà in grado di mantenere il suo primato nonostante un arrivo leggermente tardivo.