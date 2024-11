Nintendo Switch 2, già attesa per il prossimo anno, potrebbe sorprendere con un’interessante novità. Stiamo parlando della possibilità di poter utilizzare il proprio smartphone come controller. A tal proposito l’azienda, di recente, ha già depositato un brevetto. Grazie a cui Nintendo suggerisce che i giocatori potranno trasformare i loro telefoni in veri e propri gamepad. Semplicemente scansionando un codice QR mostrato sulla console. Anche se non si tratta di un’idea del tutto nuova, questa soluzione potrebbe essere molto utile in alcune situazioni. Come ad esempio durante i giochi di gruppo o nelle feste con amici.

Nintendo Switch 2: una console già al centro dell’attenzione

Tale proposta potrebbe colmare il problema della disponibilità di controller aggiuntivi, spesso troppo costosi e non sempre disponibili, in quanto subito a ruba. Ma ciò che interessa ancora di più è che l’integrazione dello smartphone potrebbe sbloccare funzionalità extra per mini-game o attività creative. Insomma, l’idea sembra davvero essere grandiosa, anche se non mancano alcuni dubbi a riguardo. Molti ad esempio sostengono che uno schermo touch difficilmente potrà sostituire la precisione di un controller tradizionale. Cosa che potrebbe anche essere vera, eppure malgrado le opinioni contrapposte, tale funzione, per ora solo brevettata, potrebbe essere introdotta proprio con la Switch 2. Anche se non è garantito che arrivi sul mercato.

Il lancio della nuova Nintendo Switch2 è sempre più vicino, e l’azienda giapponese sembra pronta a stupire con una strategia ben organizzata. La console sarà retrocompatibile con i giochi della precedente Switch e potrebbe arrivare sul mercato con un’ampia disponibilità di unità sin dal primo giorno del suo lancio.

Oltre a queste novità, Nintendo sembra comunque concentrata ad offrire un’esperienza di gioco sempre più innovativa. Insomma, con i primi dettagli ufficiali attesi per l’inizio del 2025, i fan di tutto il mondo aspettano con trepidazione di scoprire cosa riserverà questa nuova generazione di videogame.