Questa nuova truffa ha ingannato e derubato gli utenti

Le persone non sanno che sta girando proprio in queste ore una truffa a nome di uno dei grandi magazzini più importanti in Italia per quanto riguarda la vendita di tecnologia e non solo.

Il nome è quello di MediaWorld che ovviamente non sa nulla di tutto quello che sta succedendo. I truffatori infatti si sono appropriati del nome della celebre catena di magazzini proprio per risultare credibili. Sfruttando le espediente del periodo del Black Friday, i truffatori tendono a fregare le persone facendogli credere di avere la possibilità di riscattare un voucher da 500 €.

Truffa in corso con il nome di MediaWorld: ecco il messaggio da evitare

Sono giunte diverse segnalazioni in queste ore riguardo ad un messaggio molto strano che avrebbero ricevuto tante persone. MediaWorld sta regalando un buono da 500 € da poter spendere in uno dei suoi grandi magazzini ma in realtà non è vero. Il messaggio infatti è stato generato dai truffatori proprio per portare avanti una campagna ingannevole. L’obiettivo è ottenere i dati personali degli utenti, ai quali nella speranza di ottenere il voucher, si registreranno ad un finto sito indicato all’interno di un link presente nel testo.

Qui in basso si può leggere il testo per intero che sta arrivando tramite e-mail a diversi utenti. Ricordiamo che non bisogna assolutamente cliccare sui link onde evitare problematiche di vario genere.

“Ciao [MAIL DELLA VITTIMA]

Questo Black Friday porta con sé più di semplici offerte – da Mediaworld potrebbe esserci un premio speciale solo per te!

Immagina di poter fare il pieno di tecnologia o trovare il regalo perfetto senza doverci pensare due volte. Ecco la buona notizia: potresti essere il prossimo vincitore di un voucher Mediaworld da 500€!

Non perdere l’occasione! Conferma subito la tua partecipazione con un semplice click e preparati a scoprire se la fortuna ti sorriderà.

CLICCA QUI“.