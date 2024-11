Instagram, i DM si aggiornano: arrivano soprannomi e condivisione posizione

La corsa agli ultimi aggiornamenti per battere la concorrenza è sempre in atto. Instagram è l’applicazione di riferimento nel mondo social, soprattutto per chi ama condividere i suoi scatti. L’azienda ha annunciato una nuova funzionalità in arrivo all’interno dei cosiddetti Direct, i messaggi privati. Adesso è ufficiale la possibilità di condividere la propria posizione in tempo reale con chiunque si desideri.

Instagram ora consente di condividere la posizione in tempo reale

L’introduzione di questa nuova funzionalità consente di fare un grande passo avanti per gli utenti. Ora tutti infatti possono aprire una conversazione privata o di gruppo, selezionare l’opzione di condivisione della posizione e scegliere per quanto tempo attivarla. Nessuno la troverà attiva di default, pertanto andrà attivata autorizzandola peraltro manualmente.

Ovviamente si può inviare anche la semplice posizione senza attivare quella in tempo reale, esattamente come avviene su WhatsApp.

Nuove personalizzazioni nei DM di Instagram con soprannomi e stickers

Oltre alla condivisione della posizione, Instagram introduce i soprannomi personalizzati per rendere le chat più divertenti e uniche. Questi soprannomi sono visibili solo all’interno dei DM e possono essere modificati in qualsiasi momento. Gli utenti possono anche decidere chi ha il permesso di cambiare i soprannomi, offrendo un controllo completo sulla personalizzazione delle chat.

Gli appassionati di adesivi troveranno una serie di nuovi pacchetti, con la possibilità di aggiungere i propri preferiti e crearne di personalizzati grazie alla funzione “ritagli”. Questo rende l’esperienza dei messaggi ancora più creativa e dinamica.

Un aggiornamento pensato per la sicurezza e la praticità

La condivisione della posizione non è solo utile per coordinare incontri, ma anche per far sapere a qualcuno che sei al sicuro mentre viaggi. Nonostante alcune preoccupazioni sulla privacy, Instagram sembra aver implementato misure adeguate, come la durata limitata della condivisione e il controllo manuale per attivarla. Chiunque volesse queste nuove funzionalità le trova già disponibili su Instagram per iOS e Android.