Toyota ha finalmente confermato una notizia che molti attendevano da mesi. Ovvero la leggendaria Celica tornerà sul mercato. L’annuncio arriva direttamente da Yuki Nakajima, vicepresidente esecutivo di Toyota, durante un evento al Toyota Stadium.

Nakajima ha infatti dichiarato che l’azienda sta già lavorando al progetto per un possibile ritorno della storica coupé. Nonostante l’entusiasmo generato da queste parole, restano però ancora molte incognite da svelare. Infatti, non si conoscono ancora né il design della vettura né una data di lancio. Anche se si ipotizza che un prototipo potrebbe essere presentato al Salone di Tokyo nel 2025.

Toyota rilancia la sua linea sportiva con grandi novità

Questa storica vettura ha fatto la sua comparsa per la prima volta nel 1970. Attraversando esattamente 7 generazioni prima di essere ritirata nel 2005. Oltre al suo fascino nel mercato, la Celica ha avuto un ruolo cruciale nei successi di Toyota nella corsa lasciando un segno indelebile nel motorsport. I fan, che la considerano un simbolo di innovazione e prestazioni, ora attendono con impazienza ulteriori dettagli su questo ritorno.

Ma Toyota non si concentra solo sulla Celica. L’azienda infatti sembra decisa a rilanciare la sua serie di auto sportive. Nakajima ha accennato a una nuova generazione della GR86, altro modello iconico della casa giapponese. In più, altre indiscrezioni parlano del possibile ritorno della MR2, storica due posti amata dagli appassionati.

L’attenzione al settore delle sportive rappresenta una strategia ambiziosa, ma coerente con la filosofia del marchio. In un mercato sempre più dominato da SUV ed elettriche, Toyota potrebbe distinguersi offrendo modelli pensati per chi cerca emozioni autentiche alla guida. La Celica, in particolare, incarna questa visione. In quanto rievoca il passato glorioso della società guardando con fiducia al futuro. Mentre il pubblico attende dettagli ufficiali, una cosa ormai è certa. Toyota vuole riaffermare il suo ruolo di leader nel mondo delle vetture da corsa.