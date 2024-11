Occhio alla truffa phishing che svuota i conti in questo modo

Chi non ha ancora incontrato sul suo cammino la nuova truffa che sta girando in queste ore può dirsi certamente fortunato. Diverse persone hanno finito per perdere i loro dati senza neanche accorgersene ed è questo il problema principale. Fate quindi molta attenzione e cercate in ogni modo di non fidarvi anche se vedete nomi altisonanti nella vostra e-mail.

Truffa nuova e pericolosa: non è Microsoft ma sono dei truffatori pronti a svuotarvi il conto

Anche oggi purtroppo si tratta di un inganno molto famoso, qualcosa che gira da tempo ma che cambiano nome di continuo. Oggi la denominazione scelta è quella di un’altra azienda molto famosa, ovvero Microsoft. Le persone purtroppo si ritrovano con un testo molto particolare di fronte, e abbiamo deciso di metterlo proprio qui in basso. In questo modo potete vedere come funziona la situazione, in modo da potervi organizzare eventualmente di fronte ad una truffa potenzialmente molto pericolosa:

“MICROSOFT

Il tuo account è stato sospeso

Ti informiamo che abbiamo ricevuto più di 60 reclami riguardo questo account. A causa di questi incidenti e per proteggere la tua sicurezza, l’account è stato temporaneamente bloccato. Ti invitiamo a prendere provvedimenti immediati per evitare la chiusura permanente del tuo account.

Email: [INDIRIZZO E-MAIL DELLA VITTIMA]

Data di scadenza: 11-24-2024

Tempo: 15:38:56

Per favore, rinnova la tua licenza per riattivare il tuo account. Se non riceveremo alcuna azione da parte tua, il tuo account sarà permanentemente eliminato entro 24 ore.

Rinnova la tua licenza ora“.

Come si può vedere, l’obiettivo è quello di far credere alle persone di dover intervenire in seguito alla sospensione di un account. Fate caso innanzitutto all’e-mail che invia il testo, la quale non appartiene assolutamente a Microsoft. Dopodiché anche il testo non è attendibile, in quanto non sono questi i toni con cui l’azienda americana comunica verso i suoi utenti.