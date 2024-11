Manca pochissimo al debutto del nuovo flagship del colosso cinese di Pete Lau; OnePlus 13 5G è infatti dietro l’angolo e insieme a questo prodotto dovremmo fare la conoscenza anche della nuova iterazione dello smartwatch top di gamma della compagnia. OnePlus Watch 3 infatti, verrà presentato nel giro di pochissimi mesi e si dice che vanterà elementi ripresi dall’attuale modello presente in commercio, il Watch 2.

OnePlus Watch 3: cosa sappiamo ad oggi?

Gli smartwatch evolvono con una velocità differente rispetto a quella che abbiamo con gli smartphone o i tablet. Oggi al nostro polso tuttavia, possediamo dei veri e propri mini computer capaci di effettuare e ricevere telefonate, SMS, notifiche provenienti dalle app e dai social, email, ma possono fungere anche da assistenti sanitari con numerosi sensori volti a misurare i parametri vitali e, non di meno, sono ottimi anche per gli allenamenti. Permettono al contempo di fornire un aiuto prezioso durante gli allenamenti più intensivi e sono poi altamente personalizzabili dal punto di vista estetico: cinturini, watch faces, oramai tutto può essere sostituito senza il minimo problema. La tecnologia incontra la moda come mai prima d’ora.

Tornando al nuovo smartwatch di OnePlus, sappiamo che questo device godrà di una qualità tecnica ed estetica senza eguali, seguendo la filosofia già vista con l’iterazione precedente. Non di meno, dovrebbe disporre di una batteria importante capace di assicurare un’autonomia degna di nota. Verrà rilasciato con il flagship OnePlus 13 e si dice che la società attribuirà grande sinergia al connubio fra smartphone e wearable.

Stando a quanto afferma una fuga di informazioni trapelata pochi mesi fa, si dice che OnePlus Watch 3 disporrà del chipset Snapdragon W5 e vanterà caratteristiche avanzate per il monitoraggio dell’ECG, con un nuovo sensore per la temperatura e la rivelazione delle cadute. La luminosità del pannello AMOLED raggiungerà i 2000 nit proprio come il Pixel Watch 3. Il device verrà introdotto in due iterazioni, una da 42 e una da 44 mm. Fra le altre cose, il top di gamma verrà rilasciato insieme al flagship killer OnePlus 13R.