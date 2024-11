La nuova serie di smartphone Oppo Reno13 è stata ufficialmente svelata, portando con sé importanti innovazioni tecnologiche. Equipaggiati con il processore MediaTek Dimensity 8350, il Reno 13 e il 13Pro rappresentano un salto di qualità nel settore. Il chip, dotato del modulo X1 per un miglioramento della rete, debutta per la prima volta su questi dispositivi. Le caratteristiche tecniche includono display OLED curvi con una frequenza di aggiornamento di 120Hz e fotocamere di livello professionale.

Il modello base offre una batteria da 5600mAh con ricarica SuperVOOC. Mentre il Pro raggiunge 5800mAh e aggiunge la ricarica wireless AIRVOOC da 50W. Le differenze principali tra i due risiedono nel comparto fotografico e nella capacità delle batterie. Entrambi resistono all’acqua con certificazione IP69 e sono disponibili in tonalità raffinate come Butterfly Purple e Midnight Black. Il prezzo parte da circa 360€ per il Reno13 e 450€ per il Pro. Ma le vendite avranno inizio in Cina il 29 novembre.

Un tablet innovativo: Oppo Pad 3

Oppo però debutta non solo con nuovi smartphone ma anche con un inedito tablet. L’ azienda infatti ha presentato il Pad 3, progettato per offrire un’esperienza di scrittura naturale grazie al supporto dello stilo e allo schermo opaco nella versione “Soft Light Edition“. Quest’ultima riduce i riflessi e protegge la vista, rendendo l’uso prolungato più confortevole. Il tablet è dotato di un ampio display da 11,61 pollici con risoluzione 2,8K e frequenza di aggiornamento di 144Hz. Dunque assolutamente perfetto per il multitasking e il consumo di contenuti.

Le prestazioni sono assicurate dal processore MediaTek Dimensity 8350. Al quale si affianca una memoria RAM fino a 12GB e uno spazio di archiviazione massimo di 512GB. Con sei altoparlanti certificati Hi-Res e una batteria da 9510mAh, il Pad 3 garantisce qualità audio e una lunga autonomia. Disponibile in vari colori e configurazioni, il prezzo di partenza è di circa 270€. Anche per il Pad3 si prevede un lancio internazionale, con possibile arrivo su Amazon.