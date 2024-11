Le ultime indiscrezioni sui modelli internazionali sei OnePlus 13 e 13R rivelano interessanti novità su configurazioni e tonalità disponibili. Le fonti, considerate attendibili, non hanno però chiarito un dettaglio fondamentale. Ovvero la data di lancio, indicata vagamente come “imminente”. In più non è ancora confermato se i due smartphone saranno presentati insieme, come avvenuto per OnePlus12 e 12R lo scorso anno.

OnePlus 13 e 13R: specifiche tecniche e prospettive sul debutto mondiale

Il OnePlus 13 dovrebbe arrivare con due configurazioni di memoria. In particolare da 16GB di RAM e 512GB di archiviazione. Oppure 12+256GB. I colori disponibili includeranno il Black Eclipse, Midnight Ocean e Arctic Dawn. Ma il modello da 12+256 GB sarà disponibile esclusivamente in Black Eclipse. Il 13R, invece, offrirà un’unica configurazione da 12 + 256GB e sarà disponibile nei colori Nebula Noir e Astral Trail. Non è stato però specificato come i nomi si tradurranno nel loro aspetto estetico.

In Cina, il OnePlus 13 è già ufficiale e si distingue per il display AMOLED da 6,82″ con risoluzione QHD+. Oltre che per la batteria da 6.000mAh con ricarica rapida a 100W. La versione globale potrebbe presentare leggere differenze rispetto a quella cinese. Tra i punti di forza vi sono la certificazione IP68 e il processore Snapdragon 8 Elite. Ma soprattutto un sistema fotografico Hasselblad di alta qualità. Costituito da tre sensori da 50MP che includono un teleobiettivo periscopico e un’ultra-grandangolare.

Il OnePlus 13R, progettato con il processore Snapdragon 8 Gen 3, avrà invece, un display OLED con risoluzione 1,5k. Mentre la batteria sarà leggermente più grande, da 6.200mAh. Entrambi i modelli adotteranno OxygenOS 15, migliorato per offrire un’esperienza d’uso ancora più fluida e priva di contenuti inutili. Il lancio globale, inizialmente previsto per gennaio, potrebbe avvenire prima. È probabile quindi che i due smartphone saranno disponibili in tempi più rapidi. Insomma, la nuova serie OnePlus promette di combinare design sofisticato e prestazioni all’avanguardia.