Instagram prosegue nel suo percorso di innovazione, introducendo funzionalità pensate per rendere le conversazioni più personali e creative. Una delle novità più apprezzate riguarda i soprannomi personalizzati. Gli utenti infatti ora possono assegnarne di diversi a se stessi o ai propri amici all’interno dei messaggi diretti (DM). Tale funzione è disponibile sia nelle chat singole che in quelle di gruppo ed è davvero utile perché offre la possibilità di avere un maggiore controllo all’interno di chat con un gran numero di partecipanti. Ad esempio è possibile bloccare soprannomi non graditi, garantendo un’esperienza ancora più rispettosa e su misura.

Instagram e la condivisione della posizione live

Oltre ai soprannomi, su Instagram arrivano anche nuovi adesivi. Parliamo di ben 17 pacchetti aggiuntivi e oltre 300 opzioni diverse da utilizzare nelle conversazioni. Le persone ora possono salvare gli adesivi ricevuti come preferiti, ma anche crearne di propri. Grazie a strumenti di ritaglio e all’intelligenza artificiale, la piattaforma offre così la possibilità di trasformare immagini personali in adesivi unici. Favorendo così una maggiore espressione della vostra creatività. Insomma, con tutte queste funzionalità, Meta punta a rendere i messaggi diretti ancora più dinamici e personalizzabili. Perfettamente in linea con le tendenze di altri social attuali.

La vera rivoluzione, però, è la possibilità di condividere la propria posizione in tempo reale tramite i DM. Questa funzione, ricorda da vicino la SnapMap di Snapchat, e consente di comunicare la propria posizione per un massimo di un’ora. Ideale quindi per coordinarsi in occasione di eventi come concerti, incontri o raduni. Ma soprattutto particolarmente utile per chi desidera semplificare gli appuntamenti di gruppo.

Instagram ha implementato questa opzione con un occhio di riguardo per la privacy. La condivisione della posizione è infatti disattivata di default e può essere attivata solo dall’utente. Ad ogni modo, almeno per il momento, essa è disponibile solo per un numero limitato di Paesi, anche se non sappiamo ancora quali.