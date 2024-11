Analizzare la situazione in cui si trova attualmente il mercato automobilistico è certamente indispensabile per poter avere un’idea chiara in merito all’andamento delle vendite. Se da una parte i costruttori cercano ormai di ampliare la propria gamma di veicoli con modelli completamente elettrici, dall’altra i classici veicoli a propulsione endotermica stanno subendo un netto calo delle vendite. Ma qual è, invece, la situazione in merito al mercato auto delle ibride?

A consentirci di avere un’idea chiara in merito alle vendite delle vetture ibride, sono i dati diffusi nei giorni scorsi da UNRAE. Scopriamo dunque in questo nuovo articolo tutti i dettagli e i numeri diffusi.

Mercato auto: i modelli ibridi più venduti nel 2024

Sono tante le tipologie di proposte che i costruttori decidono di portare sul mercato al fine di rispondere alle esigenze degli utenti. In merito alle vendite delle vetture ibride, sembrerebbe che rispetto al 2023 le vendite abbiano subito una crescita importante. Nello specifico, facendo riferimento ai dati di UNRAE, dall’inizio dell’anno (gennaio-ottobre 2024), le auto ibride HEV che sono state immatricolate sono 536.337. Un dato che mostra una crescita rispetto alle 481.737 unità registrate nello stesso periodo dell’anno precedente. Nello specifico, infatti, una crescita in termini di volume pari all’11,3%.

Parlando nel dettaglio di quota di mercato, i dati parlano chiaro. Da gennaio a ottobre 2024 ha sfiorato il 39,9% rispetto ad una percentuale del 36,1% del 2023. A tal proposito, ricordiamo che nella categoria della vetture ibride vengono considerate sia le cosiddette Mild Hybrid che le Full Hybrid.

Per quanto riguarda, inoltre, i modelli ibridi più venduti in Italia nel periodo gennaio-ottobre 2024 sul più alto gradino del podio troviamo la Fiat Panda. Con un totale di ben 86.494 vetture immatricolate, la Fiat Panda si posiziona prima in classifica come auto più venduta in Italia. A seguire, troviamo la Toyota Yaris Cross con 31.428 immatricolazioni, la Yaris con 26.232, la Lancia Ypsilon con 26.181, la Ford Puma con 23.884, la KIA Sportage con 16.299, la Nissan Qashqai con 16.065, la FIAT 500 con 14.756, la Toyota C-HR con 11.492 e, infine, la Jeep Avenger che segna un numero di immatricolazioni pari a 10.336 unità.