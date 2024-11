Meta ha annunciato importanti interventi per la lotta contro il “pig butchering“. Si tratta di una complessa truffa online. Quest’ultima si sta diffondendo in modo rapido su diverse piattaforme social. Con tale tecnica i truffatori guadagnano la fiducia della vittima per poi sottrarle ingenti somme di denaro. La società di Mark Zuckerberg ha dichiarato di aver eliminato oltre 2 milioni di account utilizzati per suddette truffe nel solo 2024.

Secondo Meta, si tratta di una delle forme di frode online più gravi e complesse mai esistite. I truffatori costruiscono un rapporto di fiducia con la vittima, spesso fingendosi potenziali partner romantici. In tal modo si cerca di convincerla a investire in criptovalute o altri schemi finanziari fraudolenti.

Meta agisce contro i raggiri online

Molti utenti sottovalutano la complessità di queste truffe. Spesso si ritiene che i raggiri online siano ancora associati a e-mail sgrammaticate e poco credibili. Eppure, i truffatori di oggi utilizzano tecniche di ingegneria sociale altamente sofisticate. In tal modo si cerca di costruire legami di fiducia duraturi. In molti casi, le piattaforme di trading proposte non sono altro che simulazioni progettate per apparire legittime.

Meta ha studiato e monitorato le reti criminali dietro tali truffe per oltre due anni. In tal modo ha rilevato un’espansione geografica significativa in paesi come Cambogia, Myanmar, Laos, Emirati Arabi Uniti e Filippine. Per combattere il fenomeno, l’azienda ha potenziato i suoi strumenti di rilevamento automatizzato. Ciò analizzando segnali tecnici e comportamentali che consentono di identificare e bloccare account sospetti e infrastrutture legate a questi raggiri.

Oltre a migliorare i suoi sistemi interni, Meta ha formato una coalizione con aziende come Match Group (proprietaria di Tinder) e Coinbase, uno dei principali exchange di criptovalute. Inoltre, ha collaborato con OpenAI per individuare nuovi schemi fraudolenti. Tale strategia integrata e collaborativa rappresenta un passo importante nella lotta contro le truffe finanziarie online.