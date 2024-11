1Mobile celebra il Black Friday con una proposta imperdibile, l’offerta Speed 5G 200 Black Friday Edition. Per il primo mese, i clienti potranno usufruire di 200GB in 5G, minuti illimitati e 50 SMS a soli 5€. Dal secondo mese però il costo passa a 7,99€. Disponibile fino al 2 dicembre 2024, questa promozione si rivolge sia ai nuovi clienti che acquistano una SIM, sia a chi effettua la portabilità da qualsiasi operatore. In quest’ultimo caso, l’attivazione è gratuita, diversamente, il costo è di 5euro.

La navigazione in 5G si basa sull’infrastruttura Vodafone, che garantisce una copertura di qualità. Se i requisiti tecnici non sono soddisfatti, la connessione sarà comunque disponibile in 4G.

Flessibilità e trasparenza per i clienti 1Mobile

Gestire la promo è semplice ed immediato. Tramite l’app 1Mobile o l’area riservata sul sito ufficiale, sarà possibile attivare, controllare i consumi o disattivare l’opzione in qualsiasi momento. I giga non utilizzati però non si accumulano con quelli del mese successivo. Mentre il superamento della soglia dati comporta un costo di 0,50 centesimi ogni 100MB aggiuntivi. Sono poi previste limitazioni per alcuni dispositivi, come quelli con sistema operativo Blackberry OS.

L’offerta Speed 5G 200 Black Friday Edition si distingue, come detto, per la trasparenza e la flessibilità. È possibile attivarla presso i negozi autorizzati o direttamente online.

Anche i viaggiatori sono avvantaggiati, poiché i dati inclusi nella promo sono utilizzabili nei Paesi dell’Unione Europea secondo le normative vigenti.

Insomma, questa iniziativa rappresenta una scelta ideale per chi cerca un piano dati affidabile e conveniente, con una gestione chiara e limpida dei servizi inclusi. Giunti a questo punto è importante ricordare che 1Mobile garantisce una pluralità di promozioni tra cui scegliere. Tutte pensate per soddisfare anche le richieste più esigenti. Per poter valutare con calma ed attenzione una ad una vi consigliamo di consultare il sito web ufficiale del gestore. Facilmente accessibile in pochi e rapidi click.