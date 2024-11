Instagram: ora si possono resettare i suggerimenti dell'algoritmo

Capita ormai a tutti di aprile Instagram e di ritrovarsi invasi da suggerimenti quando si apre il feed. Che siano reel o post semplici, si entra molto spesso in una spirale senza fine ed è per questo che ora il social ha pensato ad una nuova funzione. Questa garantisce agli utenti di resettare completamente tutto quello che l’algoritmo propone, ottenendo dunque più controllo sull’intera esperienza che la piattaforma riserva.

A beneficiare di questa novità sono le tre sezioni. Feed, Esplora e Reels. L’obiettivo di Instagram è quello di rendere l’applicazione molto più sicura, soprattutto per il pubblico adolescente. Molto spesso gli algoritmi che danno suggerimenti possono portare a contenuti che diventano poco rilevanti, soprattutto a causa di una ricerca o visualizzazioni occasionali.

Instagram: ora i suggerimenti possono essere resettati completamente

Con questa nuova opzione di Instagram è possibile ripartire da zero. I risultati di tutte le interazioni fatte in precedenza dovrebbero infatti essere eliminati con la nuova funzionalità in questione.

Questa garantisce la possibilità di mantenere intatta la lista degli account seguiti. In più offre la possibilità di rivederla e, se necessario, eliminare alcuni profili. Una volta avviato il reset, l’algoritmo impiegherà un po’ di tempo per calibrare nuovamente i suggerimenti, inizialmente caratterizzati da una maggiore casualità. Il consiglio di Meta è quello di usare ad esempio il pulsante “Mi interessa” nella sezione Esplora per far capire all’algoritmo cosa si preferisce.

L’introduzione di questa funzione rappresenta un passo importante verso una gestione più consapevole dei contenuti. Così di può quindi ripristinare e personalizzare l’algoritmo, esattamente come gli utenti avrebbero desiderato tante volte.

Questo nuovo aggiornamento rappresenta dunque l’introduzione di uno strumento fondamentale che consente di personalizzare la propria esperienza. L’obiettivo è quello di mettere al centro del discorso quello che gli utenti preferiscono, evitando che le interazioni occasionali possano determinare la caratterizzazione di Instagram.