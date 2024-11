Anche l’operatore telefonico virtuale Optima Mobile ha deciso di celebrare il noto evento di sconti ed offerte del Black Friday 2024. L’operatore, in particolare, ha deciso di rilanciare una delle sue super offerte di rete mobile. Ci stiamo riferendo alla promo denominata Optima Super Mobile Smart +20 Giga. Quest’ultima è una super offerta con un costo davvero molto basso di appena 4,95 euro al mese. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Optima Mobile, per il Black Friday 2024 ripropone una super offerta low cost

In occasione del Black Friday 2024 l’operatore telefonico virtuale Optima Mobile ha deciso di riproporre un’offerta davvero eccezionale. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Optima Super Mobile Smart +20 Giga. Quest’ultima è già disponibile all’attivazione e lo sarà per un breve periodo di tempo. Gli utenti, in particolare, la potranno attivare dal 27 novembre 2024 fino al prossimo 1 dicembre 2024.

È probabile che l’operatore possa decidere di prolungare ulteriormente la durata di questa promo, magari in occasione del Cyber Monday del 2 dicembre 2024. In ogni caso, ci troviamo di fronte ad un’ottima offerta di rete mobile a basso costo. Nello specifico, il bundle di Optima Super Mobile Smart +20 Giga arriva ad includere ogni mese fino a ben 120 GB di traffico dati.

Il bundle di questa offerta arriva poi ad includere anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e fino a 200 sms da inviare verso tutti i numeri. Il costo, come già detto, è davvero molto basso per ciò che offre. L’offerta ha infatti un costo di appena 4,95 euro al mese. L’operatore virtuale Optima Mobile ha inoltre deciso di scontare il costo per la scheda sim. Quest’ultima ha solitamente un costo di 19,90 euro ma, grazie alla promo offerta dall’operatore, ora sarà proposto a soli 9,90 euro. Ricordiamo che l’offerta Optima Super Mobile Smart +20 Giga sarà disponibile all’attivazione solo sul sito ufficiale dell’operatore.