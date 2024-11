Sottoscrivere una nuova promozione ad attivare sul proprio smartphone e senza alcun dubbio un’operazione delicata dal momento che le possibilità a disposizione di chi vuole cambiare promo sono davvero variegate, i vari provider infatti offrono cataloghi davvero ben forniti e caratterizzati da promozioni di vario genere e pensate per accontentare letteralmente chiunque.

Ovviamente si tratta di una gara per cercare di ottenere la fetta di utenza più ampia possibile in modo da aumentare le proprie quote di mercato, a questa gara partecipa anche l’operatore Viola ho mobile, il quale vanta una storia decisamente positiva, grazie ad anni ed anni caratterizzati da promozioni davvero competitive con caratteristiche ottime che hanno attirato l’attenzione di tantissimi utenti, spingendoli a diventare clienti del provider.

Ovviamente l’impegno di ho mobile non finisce qui e si rinnova ogni mese con nuove promozioni pensate appositamente per aumentare la schiera di clienti alla corte delle sue offerte, ecco dunque che per aumentare la propria utenza il provider in questione ha rilasciato una nuova promozione con caratteristiche davvero ottime scopriamola insieme.

200Gb con meno di dieci euro

La promozione in questione garantisce che decide di sottoscriverla ben 200 GB di traffico dati in collettività 5G abbinati a minuti ed SMS illimitati verso tutti, il costo da corrispondere mensilmente ammonta ad appena 9,99 € al mese, la promozione in questione però è caratterizzata da un costo di attivazione di 2,99 € che sarà tale solo se attivato un nuovo numero direttamente all’interno dell’operatore o effettuate la portabilità da un provider virtuale specifico citato all’interno di un elenco presente nella pagina ufficiale della promozione, altrimenti il costo salirà in modo importante fino a 29,90 €.

Di conseguenza, se siete interessati prima di procedere, controllate di avere un provider supportato dopodiché, vi basterà seguire i passi indicati sulla pagina ufficiale della promozione per poterla attivare online direttamente dal vostro pc in pochi semplici clic.