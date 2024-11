Una nuova occasione davvero da non perdere di vista vi attende su Amazon, riguardante più che altro l’acquisto di uno smartphone Apple di ultima generazione, o meglio il richiestissimo Apple iPhone 16, che finalmente può essere comprato con uno sconto importante sul valore di listino.

Nel momento in cui decidete di mettere le mani sul dispositivo dell’azienda di Cupertino, dovete sapere essere caratterizzato da una memoria interna di 128GB, quantitativo che in nessun modo può essere incrementato in fase di utilizzo, ciò sta a significare che non è possibile andare ad inserire una microSD. Le sue dimensioni sono nettamente inferiori alla media, raggiungendo per la precisione 147,6 x 71,6 x 7,8 millimetri di spessore, con un peso di soli 170 grammi. Il processore è Apple A18, recentissimo SoC con GPU 5-core e 8GB di RAM.

Amazon da sogno: la nuova promozione su Apple iPhone 16

Il prezzo di questo Apple iPhone 16 è davvero da sogno, nessuno infatti avrebbe mai potuto sperare di approfittare di una riduzione del 14% proprio in questi mesi, poco dopo il lancio sul mercato. Il suo listino sarebbe difatti pari a 979 euro, e la soluzione di cui vi stiamo parlando nell’articolo, prevede un’offerta di circa 138 euro, così da poter spendere solamente 841,99 euro per il suo acquisto. Lo potete acquistare a questo link.

All’interno della confezione, a dispetto di quanto si potrebbe pensare, è presente solamente il cavo USB-C, non troviamo più l’alimentatore da parete, una grande mancanza che risulta però essere condivisa con tantissimi altri produttori e dispositivi top di gamma. Lo smartphone presenta ovviamente connettività 5G ad alta velocità, nonché un comparto fotografico composto, nella parte posteriore, da due sensori differenti: principale da 48 megapixel e secondario da 12 megapixel, con risoluzione massima in 8000 x 6000 pixel degli scatti, nonché video in 4K a 60fps.