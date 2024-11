WindTre aumenta i prezzi e i GB: scelta agli utenti

Prestare continuamente attenzione anche al proprio gestore di fiducia è obbligatorio per non ritrovarsi brutte sorprese. Questo è ciò che avrebbero dovuto fare gli utenti WindTRE in quanto il provider ha deciso di optare per una nuova rimodulazione di alcune delle sue offerte mobili.

L’operatore vuole infatti raddoppiare i Giga disponibili aggiungendo 2 euro al mese al costo dell’abbonamento. La novità arriverà presto, ma c’è una buona notizia: gli utenti possono scegliere di rifiutare l’aumento senza perdere il proprio piano attuale.

Cosa cambia con la rimodulazione di WindTRE

Chi accetta la proposta, dal 10 dicembre 2024 vedrà i suoi Giga raddoppiati, ma il costo extra di 2 euro sarà applicato solo a partire dal 1° febbraio 2025. Non serve fare nulla per accettare: l’aumento sarà automatico.

Nel caso in cui si preferisse invece mantenere l’offerta attuale senza l’aumento, gli utenti potranno opporsi entro il 29 dicembre 2024, inviando un SMS gratuito al 40400 con la scritta “OPTIN”. In questo caso, il piano resterà invariato, ma si riceverà comunque 1 GB in più al mese come bonus per il disturbo, senza alcun costo aggiuntivo.

Accettare : non serve fare nulla. Dal 10 dicembre si otterranno più Giga, e il costo extra partirà dal 1° febbraio;

: non serve fare nulla. Dal 10 dicembre si otterranno più Giga, e il costo extra partirà dal 1° febbraio; Rifiutare: inviare un SMS al 40400 con “OPTIN” entro il 29 dicembre. Il piano non cambierà e avrai 1 GB extra in regalo.

Con questa mossa, WindTre dà ai clienti la possibilità di scegliere ciò che preferiscono. Se per te il raddoppio dei Giga vale l’aumento, puoi accettare facilmente. Ma se non vuoi spendere di più, puoi rifiutare e continuare a usare il tuo piano senza problemi, ottenendo anche un piccolo extra.

Che tu scelga di accettare o meno, è importante sapere che hai il controllo sulla tua offerta. WindTre dimostra di voler dare opzioni chiare, senza sorprese. Ancora una volta dunque c’è puzza di stangata ma con una concessione in più che potrebbe essere sfonda fondamentale per alcuni utenti.