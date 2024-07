Vodafone rimodulazione : aumento del costo mensile ad ottobre

Vodafone in questi mesi ce ne ha date di brutte sorprese con gli incrementi delle tariffe e pare che non abbia ancora finito con gli aumenti. Il gestore ha ora comunicato ai suoi clienti di rete fissa che hanno attiva l’offerta Vodafone TV con NOW Pass Sport che a partire da ottobre vedranno un aumento del costo mensile che dovranno versare. Perché tale aumento? Sembra che il motivo sia legato al rincaro del pacchetto sport della piattaforma di streaming di Sky.

Da quanto ci appare dalla comunicazione ufficiale inviata dall’operatore, il costo mensile passerà da 14,99 euro a ben 24,99 euro, non un aumento di poco conto. I dettagli della rimodulazione sono disponibili nella sezione “Vodafone Informa” sul sito ufficiale. Come si fa a capire se si è coinvolti in questo movimento? Si riceverà una notifica dell’aumento nella fattura, quindi occhio.

Aumento di 10 euro e Vodafone garantisce il recesso

Vodafone garantisce ai clienti il diritto di recesso senza costi aggiuntivi o penali entro 60 giorni dalla notifica. Il recesso può essere richiesto tramite raccomandata A/R, PEC o contattando il Servizio Clienti. L’aumento dei prezzi, che scatterà, come detto, dal primo ottobre. Ricordiamo anche che a partire dal mese in corso, il gestore ha inoltre sospeso la possibilità di attivare nuove offerte Vodafone TV, mantenendo però attivi i servizi per i clienti già abbonati. Chi decide però di disattivare il servizio non potrà più ripristinarlo.

Il canone mensile per la connessione di casa, se siete preoccupati, resterà invariato. L’aumento interesserà esclusivamente il pacchetto Vodafone TV con NOW Pass Sport. Le eventuali rate residue per dispositivi associati all’offerta verranno pagate con la stessa cadenza e metodo di pagamento precedentemente scelto a meno che non si voglia sborsare la cifra restante in una volta comunicando però la propria decisione nella richiesta di recesso. Questa mossa di Vodafone, anche se questa volta non prettamente legata al gestore stesso, andrà sicuramente ad influenzare la sua clientela. In quanti abbandoneranno ora il servizio? In fondo di alternative sul mercato più abbordabili ce ne sono.