LG Electronics ha annunciato una riorganizzazione strategica. Quest’ultima ha lo scopo di rafforzare la sinergia interna e accelerare la crescita nelle aree chiave. Il nuovo piano intende ottimizzare le attività esistenti. Inoltre, si mira a sviluppare soluzioni innovative basate su piattaforme di servizio.

La notizia arriva in un momento particolare per LG. Il punto di partenza è un recente brevetto. Il quale ha sollevato ipotesi su un possibile ritorno nel mercato degli smartphone. Per il momento, il nuovo piano sembra andare oltre il semplice rilancio di vecchie attività. L’azienda punta a settori emergenti e a una riorganizzazione mirata a sostenere la crescita futura.

LG presenta la sua prossima innovazione

A tal proposito, l’azienda ha costituito una divisione riservata al settore HVAC. Ovvero riscaldamento, ventilazione e condizionamento. Tale settore rappresenta un pilastro fondamentale per la strategia B2B. Allo stesso tempo, è stato creato un team specifico per espandere tali operazioni nei mercati internazionali. In tal modo si punta a rafforzare la presenza globale. LG ha inoltre deciso di unificare le attività legate ai display. Ciò integrando le operazioni di TV, monitor e digital signage, al fine di migliorare l’efficienza e ampliare l’offerta di servizi collegati al sistema operativo webOS.

La nuova struttura aziendale si basa su quattro divisioni principali. Ognuna è focalizzata su settori strategici: elettrodomestici, intrattenimento multimediale, soluzioni per veicoli e sostenibilità ambientale. In aggiunta, LG ha annunciato importanti cambiamenti manageriali con nuove nomine a livello globale. Tali cambiamenti sono finalizzati a rafforzare la competitività nei mercati chiave e a favorire l’espansione internazionale.

La ristrutturazione rappresenta una chiara dichiarazione d’intenti. LG mira a superare i limiti del mercato per soddisfare una domanda globale sempre più orientata verso soluzioni connesse e versatili. Restano da osservare gli sviluppi di tale visione ambiziosa, ma il percorso intrapreso segnala un orientamento deciso verso un modello aziendale più moderno e resiliente.