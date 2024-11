WhatsApp ha deciso di modificare l’indicatore di digitazione che, fino ad oggi, mostrava la dicitura “sta scrivendo” o “sta registrando un audio”. Al suo posto, infatti, sono state introdotte alcune icone più intuitive. Infatti, se un utente sta scrivendo, ora compariranno tre puntini di sospensione. Mentre quando un audio viene registrato, apparirà un simbolo a forma di microfono. Questa novità, è stata rilasciata nella versione beta per Android e si prepara ad arrivare su tutti i dispositivi già a partire dal prossimo aggiornamento. Quindi assicuratevi di avere sempre installata sui vostri dispositivi l’ultima versione disponibile dell’app.

Whatsapp: novità in arrivo, trascrizione degli audio e le bozze dei messaggi

Tale innovazione mira a rendere l’interfaccia dell’app più pulita e comprensibile. In precedenza, l’indicatore di digitazione veniva mostrato nella parte alta della schermata. Ovvero sotto il nome del gruppo o della persona con cui si stava conversando. Ora, invece si sposterà direttamente all’interno della chat, così da poter facilmente identificare chi sta scrivendo senza dover guardare altrove. Tale cambiamento è stato segnalato dal portale ufficiale WaBetaInfo, che segue da vicino tutte le novità di WhatsApp.

Oltre alla modifica sull’indicatore di digitazione, la rinomata piattaforma di messaggistica istantanea ha introdotto anche altre funzionalità. Tutte pensate e sviluppate per rendere ancora più interessante il suo utilizzo. Stiamo parlando della funzione di trascrizione dei messaggi vocali che permetterà alle persone di leggere i contenuti dei vocali ricevuti anche quando non possono ascoltarli. Essa sarà disponibile sia per i dispositivi Android che per iOS nelle prossime settimane. In più, un’altra importante novità riguarda la gestione dei messaggi incompleti. Infatti grazie alla nuova funzionalità “bozze”, non ci si dovrà più preoccupare di dimenticare i messaggi non inviati, poiché questi verranno contrassegnati con una specifica etichetta “Bozza”, ben visibile nell’elenco delle chat. Insomma, tutte queste modifiche contribuiscono a rendere WhatsApp più funzionale ed utile che mai.