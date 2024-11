WhatsApp: finalmente arriva la trascrizione automatica dei messaggi vocali

Capita molto spesso di ricevere un messaggio vocale da non poter ascoltare visto che ci si trova in un posto affollato e rumoroso o magari in una situazione dove non è permesso utilizzare lo smartphone. Proprio a tal proposito, sta per arrivare una funzione che gli utenti auspicano da tempo e che finalmente sembra essere in dirittura d’arrivo. Se siete stanchi di attendere messaggi lunghi da ascoltare, WhatsApp ha pensato a voi: il colosso sta per rendere disponibile per tutti la funzione che trasforma i vocali in testo scritto. Dopo una fase di test riservata agli utenti beta, questa novità è finalmente pronta per il grande pubblico.

WhatsApp: utilità e discrezione con la nuova funzionalità

La trascrizione dei vocali permette di leggere il contenuto di un messaggio audio, ideale quando sei in un ambiente rumoroso o semplicemente non hai tempo di ascoltarlo. La cosa interessante è che tutto avviene direttamente sul telefono. Non c’è bisogno di preoccuparsi per la privacy: le trascrizioni restano sul dispositivo e i messaggi continuano a essere protetti dalla crittografia end-to-end.

Ecco come attivare la funzione su WhatsApp

Per cominciare a usare questa funzione, bisognerà attivarla manualmente, dato che non è attiva di default. Ecco cosa fare:

Apri Impostazioni nell’app; Vai alla sezione Chat; Cerca e abilita l’opzione Trascrizione messaggi vocali.

Una volta attivata, per trascrivere un vocale, basta selezionarlo con una pressione prolungata e scegliere l’opzione di trascrizione.

La trascrizione supporta già diverse lingue. Su Android si può scegliere tra inglese, spagnolo, portoghese e russo, mentre gli utenti iOS hanno più opzioni, in base alla versione del sistema operativo. WhatsApp ha promesso che presto arriveranno altre lingue, così da ampliare il supporto.

Ora bisogna solo attendere. La funzionalità sta per essere rilasciata per tutti gli utenti in tutto il mondo e nelle prossime settimane sarà disponibile.