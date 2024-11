Ricordate la tendenza nel 2020, in piena pandemia da Covid-19, delle dirette audio? Quanto tempo passato sui social con live chat che oscuravano la webcam ma lasciavano attivo solo il microfono… Bene: uno dei social che esplose in quel periodo fu proprio Clubhouse e da lì molti altri seguirono l’esempio. Ricorderete sicuramente che altre piattaforme come Facebook, Twitter (ora X), Reddit e Spotify avevano creato spazi appositi per lo scopo? Dopo il boom iniziale, molte realtà sono tornate sui propri passi e fra queste anmche LinkedIn che, in passato, aveva creato dei sistemi molto simili.

LinkedIn elimina le live audio

La notizia di oggi riguarda proprio quest’ultimo social e il suo “addio” ai contenuti audio in live. Certo, l’idea era molto buona e ancora oggi la rimpiangiamo, ma il mondo sembra essersi radicalmente spostato sui contenuti video: TikTok, Instagram Reels e non solo. Il fenomeno di Clubhouse fu una bolla, una bellissima bolla, durata poco più del periodo della pandemia da Covid-19.

Gli altri social hanno creato col tempo delle stanze dove dialogare con l’ausilio del microfono dello smartphone. Tornando a LinkedIn apprendiamo il suo “passo indietro”; in una nota condivisa con i creator, la compagnia ha ribadito che le live audio non saranno più disponibili a partire dal 2 dicembre prossimo.

Quali sono i cambiamenti?

In poche parole, da adesso in avanti le live audio potranno essere trasmesse solo mediante app di terze parti; a dirlo è LinkedIn Live, anche se serviranno comunque dei passaggi aggiuntivi. Unitamente a questa azienda, anche Reddit, Spotify, Facebook e Amazon hanno chiuso il loro servizio, lanciato dopo il periodo Covid-19. Se ricordate Clubhouse invece, sarete curiosi di sapere come va adesso l’app. X invece, è ancora molto popolare con le sue chat audio che chiama “Spaces” (spazi). Se non li avete ancora provati, è il momento di farlo: sono divertenti e tematizzati per argomenti.