WhatsApp, tra le app di messaggistica più utilizzate al mondo, ha introdotto una novità che sta catturando l’attenzione degli utenti, soprattutto di quelli Android. Si tratta di nuovi simboli che sostituiranno le tradizionali didascalie nelle chat, rendendo l’esperienza più dinamica e intuitiva.

WhatsApp e le nuove icone animate

Da anni la piattaforma utilizza indicatori per segnalare quando un utente sta scrivendo o registrando un messaggio vocale. Questi avvisi, ben noti agli utenti, appaiono nella parte alta della chat sotto il nome del contatto o del gruppo, mostrando frasi come “sta scrivendo…” o “sta registrando un audio…”. Con l’aggiornamento, però, questi messaggi testuali lasceranno il posto a simboli animati che rendono più immediata l’interpretazione delle azioni in corso.

Il simbolo che indica l’atto di scrivere sarà animato e visibile finché l’utente non avrà terminato. Allo stesso modo, un’animazione diversa segnalerà quando si sta registrando un messaggio vocale. Entrambe le novità saranno presenti sia nelle chat singole che nei gruppi, mantenendo però una distinzione rispetto alla schermata principale dell’app, dove rimarranno i vecchi avvisi testuali.

Per il momento, questa funzione è stata avvistata sulla versione beta di WhatsApp per Android e sembra essere in fase di distribuzione graduale agli utenti con dispositivi compatibili. Gli utenti iOS, invece, dovranno attendere ancora un po’ per poter beneficiare di questo aggiornamento.

Con l’introduzione di questi simboli, WhatsApp dimostra ancora una volta l’intento di migliorare l’interazione e l’esperienza degli utenti, puntando su un design moderno e su un’interfaccia sempre più intuitiva. Sebbene si tratti di una modifica apparentemente semplice, potrebbe influire positivamente sul modo in cui le persone percepiscono e utilizzano l’app.

Non resta che attendere la distribuzione completa della novità, che potrebbe segnare un ulteriore passo avanti nell’evoluzione della messaggistica istantanea. Per ora, gli utenti Android sono i primi a testare questa innovazione, mentre WhatsApp si prepara ad ampliare la disponibilità anche agli altri sistemi operativi.