Un pericolo diffuso in tutto il mondo è rappresentato senza dubbio nelle truffe online, questa tipologia di attacco mira a colpire il maggior numero di utenti possibile con l’obiettivo di sottrarre loro informazioni delicate in merito alla loro persona da poter utilizzare a proprio vantaggio, nello specifico si tratta spesso di dati anagrafici molto accurati o di codici bancari per poter accedere ai conti correnti per poi rubarne tutto il contenuto.

Questa tipologia di truffa di per sé è molto pericolosa ma lo diventa ancora di più se come mezzo di diffusione viene utilizzato il social network di messaggistica istantanea più famoso del mondo, ovviamente stiamo parlando di WhatsApp, il social in questione negli ultimi tempi infatti sta vedendo la circolazione di numerosi messaggi fraudolenti pensati per indurre la vittima a compiere azioni specifiche tramite strategie di ingegneria sociale, l’unico scopo è però quello di indurla in un tranello ben congegnato.

La truffa arriva in Italia

Questi tentativi di truffa direttamente tramite WhatsApp hanno sbarcato anche in Italia, in molti infatti stanno segnalando l’arrivo di strani i messaggi da utenti sconosciuti i quali però hanno come caratteristiche in comune quella di chiedere tempo e attenzione, messaggio che in caso di risposta però, farà seguito a tentativi di inganno evidenti con offerte di lavoro a dir poco incredibili o peggio ricatti.

Generalmente questi messaggi hanno come caratteristiche quelle di arrivare da un numero sconosciuto, il numero in questione presenta prefissi decisamente poco comuni e grazie a WhatsApp possiamo vedere anche che generalmente arrivano da nazioni decisamente poco pronosticabili.

Il consiglio da seguire è molto semplice se doveste riconoscere questi elementi tutto ciò che dovete fare è non rispondere ed eliminare immediatamente la chat, bloccando chi vi ha contattato, ricordate che in queste situazioni è essenziale mantenere occhio scettico e distaccato per non cadere nel tranello.