Apple iPhone 15 non è uno smartphone della vecchia generazione osservando da vicino le specifiche tecniche, è difatti possibile notare come il prodotto sia di qualità assolutamente sopraffina, con caratteristiche che gli permettono di distinguersi dalla massa dei nuovi device giunti sul mercato solo nell’ultimo periodo.

Tutto ha inizio con un display da 6,1 pollici di diagonale, che presenta risoluzione 1179 x 2556 pixel, oltre ad una densità di pixel di 460 ppi, ciò si tramuta in un grande dettaglio e risoluzione generale, grazie al suo essere un Super Retina XDR OLED. L’unica “pecca”, se proprio ne dobbiamo trovare una, risiede nel refresh rate bloccato a 60Hz, il che non gli permette di avere una buona fluidità e reattività generale in fase di utilizzo.

Collegatevi subito al canale Telegram dedicato ad Amazon, dove potete trovare le offerte ed i codici sconto gratis in esclusiva.

Apple iPhone 15: un’offerta da non credere su Amazon

La spesa che l’utente deve sostenere per acquistare un Apple iPhone 15 è decisamente ridotta rispetto al passato, infatti il suo listino di 879 euro, è stato abbassato di circa il 21%, fino ad un valore finale che potrà essere equiparato a soli 691,99 euro. Per l’ordine vi potete collegare qui.

Il processore che muove e tesse le fila del prodotto è l’Apple A16 Bionic, con GPU Apple 5-core, che viene a sua volta affiancato da una configurazione che prevede 6GB di RAM e 128GB di memoria interna. Da notare, come accade sempre in questi casi, che la ROM non può essere incrementata con l’ausilio di una microSD, resta fissa per tutta la vita dello smartphone. Ottimo è il comparto fotografico, rappresentato perfettamente da due sensori: principale da 48 megapixel, seguito poi a ruota da un secondario da 12 megapixel, ultragrandangolare che permette di raggiungere un angolo di visuale complessivo pari a 120 gradi. La batteria, invece, è da 3349 mAh, sufficiente per circa un giorno di utilizzo.