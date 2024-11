Con Amazon è davvero facilissimo pensare di riuscire a risparmiare molto più di quanto avreste mai immaginato, anche in questi giorni gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una serie di sconti, grazie alla presenza dell’Amazon Black Friday. Uno dei prodotti di maggior qualità tra quelli attualmente in offerta è sicuramente la smart TV di casa Samsung, che potete trovare scontata del 42%.

Il prezzo di vendita di questo prodotto è letteralmente in caduta libera, si tratta del modello QE43QN90DATXZT, una smart TV con tecnologia Neo QLED 4K e diagonale da 43 pollici, sotto il cui “cofano” possiamo trovare processore NQ4 AI Gen2, neo Slim di ottima qualità generale, e tantissima tecnologia di ultima generazione: DVB-T2, Q-Symphony & Dolby Atmos, compatibilità con Bixby, Google Assistant e Amazon Alexa, mantenendo comunque un design molto moderno e recente.

Amazon: la smart TV Samsung costa sempre meno

Volete una smart TV economica, ma comunque di altissima qualità?. Allora dovete acquistare subito il prodotto di cui vi stiamo parlando nell’articolo, in genere è in vendita su Amazon con un valore di listino di 1299 euro, cifra che viene, in occasione del Black Friday, ridotta del 42%, fino a raggiungere una spesa finale da sostenere pari a 749 euro. Effettuate l’ordine subito qui.

Osservandone il design, ricordiamo che comunque è stata lanciata nel corso del 2024, può quasi essere confusa con un monitor di grandi dimensioni, sebbene ci siano alcuni tratti distintivi che la contraddistinguono da tale tipologia di prodotto: il piede d’appoggio è centrale, e soprattutto non viene alzata troppo dalla superficie. Un quantitativo, ad ogni modo, più che sufficiente ad esempio per posizionarvi un decoder o similari. Le sue dimensioni, a scanso d’equivoci, sono di 96,1 x 62 x 22 centimetri.