Occorre prestare attenzione all’ennesima truffa telefonica che rischia di prosciugare i vostri conti. Di fatto, lo sappiamo: le call scam sono – purtroppo – all’ordine del giorno e adesso, il pericolo proviene dalla Spagna, anche se in verità, il ridente Paese vicino non è per nulla coinvolto. Facciamo un po’ di chiarezza, tuttavia, nell’articolo completo.

Come funziona la truffa telefonica della Spagna?

Intanto, bisogna dire che l’utente che viene truffato riceve una telefonata con un prefisso tipicamente spagnolo, ovvero +34. Come detto in calce, la Spagna non c’entra nulla; è stato ottenuto mediante una numerazione VoIP personalizzata, that’s it. D’altronde, si sa: i casi di phishing sono tantissimo e bisogna stare molto attenti. Oramai la IA ha invaso anche questo settore e i messaggi truffaldini (chiamati “phishing”) sono diventati sempre più frequenti. Uno dei raggiri più famosi prevede infatti una finta proposta di lavoro che avviene mediante una telefonata. Addirittura, la vittima che viene contattata mediante una voce registrata, viene posta a credere che, per l’assunzione, sarà tenuta a fornire i propri dati personali e bancari. La voce preregistrata invita poi l’utente a trasferire la conversazione su WhatsApp dove potrà essere derubato al meglio. Fate attenzione e non cascateci.

Ma come funziona nello specifico questa truffa? Si riceve una call da un numero spagnolo – diciamo spagnolo perché il prefisso è +34, ovvero quello della Spagna), ma pare che la medesima modalità avvenga anche con altri prefissi. La voce registrata propone alla vittima un modo per incrementare le proprie entrate o, addirittura, propone un lavoro. Per definire la pratica, verrà invitato l’utente a salvare il numero per chattare sul noto sistema di messaggistica di Meta al fine di fornire i propri accessi bancari. Noi vi consigliamo di non accettare mai nulla e di chiudere la conversazione immediatamente.

Ma come fare per proteggersi? Semplicissimo; noi vi invitiamo a porre tanta attenzione alle telefonate che ricevete nella vostra giornata. Il nostro consiglio è sempre il più semplice ma mai banale: riagganciate immediatamente e non fornite mai i vostri dati sensibili. Se potete, bloccate il numero e salvatelo come SPAM o dotatevi di un filtro anti-SPAM scaricabile dallo store di riferimento del vostro telefono.