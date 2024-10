Tutti gli ex clienti di Very Mobile è in arrivo un’occasione imperdibile. L’operatore telefonico ha avviato, lo scorso 17 ottobre, una nuova campagna Winback che propone la sua Very 4,99 Winback. La promo è una delle pi apprezzate dagli utenti Very Mobile. Inoltre, il suo costo mensile è tra i più competitivi offerti sul mercato di telefonia. Ma quali sono i dettagli dell’offerta Winback?

Very Mobile: attiva una nuova campagna Winback

L’offerta messa a disposizione dall’operatore comprende minuti ed SMS illimitati. Inoltre, sono compresi ben 200 GB di traffico dati in 4G su rete WindTre. L’offerta comprende anche una serie di servizi extra tutti compresi nel prezzo mensile. A tal proposito, come anticipato, si tratta di un costo estremamente vantaggioso. Come suggerito dal nome della promo, la spesa è di soli 4,99 euro al mese.

I servizi offerti sono, tra gli altri, l’hotspot, “RingMe” e “Ti ho Cercato” per la reperibilità. Gli utenti possono decidere se optare per il pagamento su credito residuo o attivare gratuitamente l’opzione per la ricarica automatica.

Very Mobile assicura a tutti i suoi utenti che il costo mensile sarà sempre lo stesso. Dunque, nessuna sorpresa negativa attenderà i clienti con la lettura della bolletta. Un vantaggio da non sottovalutare, soprattutto considerando l’andamento attuale del mercato.

Gli utenti a cui è indirizzata la campagna riceveranno un SMS da Very Mobile in cui viene riportato un codice coupon da utilizzare durante l’attivazione per ottenere la promo Very 4,99 Winback. Il costo di attivazione e quello della SIM sono completamente gratuiti. Gli utenti potranno procedere online o anche nei negozi fisici autorizzati. Inoltre, potranno decidere se optare per una SIM tradizionale o per una digitale (eSIM).

È importante sottolineare che gli ex clienti, dopo aver ricevuto il codice coupon, avranno tempo fino al 27 ottobre 2024 per attivare la promo. Ciò significa che il tempo a disposizione è davvero poco. È utile procedere il prima possibile per non perdere definitivamente tale occasione.